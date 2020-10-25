寒暄妖（下） - 李碧華

話說777為了習大大那深圳經濟特區建立40周年慶祝大會，臨時臨急應召，不惜把一年一度的施政報告押後，揚言月底北上，與各部委商議惠港政策，「值得延期等待」云云。

送外賣，仆倒去——但被安排在「隔離座位」，與領導人等距離冇雷公咁遠。這明明就是貶低香港，企圖以深圳取而代之的嘴臉。

習大大關心澳門：「對澳門疫情控制給予肯定，提醒你要留意下一波疫情發生……」特首賀一誠道：「嗻！」之後還向傳媒公告內容，以示得到垂注。

但777回應傳媒時，只道：「並沒有其他活動或安排會見，所謂『寒暄』就是寒暄，即是見面打招呼，所以唔值得喺呢度同大家交代有咩內容。」

以前發言，開口埋口「中央」、「感恩」、「多謝」……卻一手把香港及香港人摧毀，在深圳、澳門跟前矮化——苦恨年年壓金線，為他人作嫁衣裳。

自稱「月底北上商議惠港政策」的777，原來只一廂情願，五中全會開會在即，根本「冇請佢」，赴京計劃泡湯。已無利用價值，熱臉孔貼冷屁股。

777被彈鐘、退貨、冷落？她自我感覺良好：這些年來曾經有「出面人招手，希望我跳槽」，但她仍堅持服務市民……

對民意「不看、不聽、百毒不侵」，取消立法會問答大會，以免「受侮辱」，真委屈！末了還是同陳同佳一樣，回到禮賓府「安全屋」，不敢一人上街？五成市民對她表現給零分，落得如此下場，太可憐！

777是一線寒暄妖的經典作，再不擇手段，再失格媚主，回歸「初心」，何來春風滿面？不過是今天天氣，客客氣氣，恍如隔世，無法回頭。

如果沒有機會變壞，如果任何人的獸性、毒性、奴性、魔性未及顯現，原形畢露，「人生若只如初見」？白襪仔波叔最有資格慨歎……

——不過功德圓滿的寒暄妖，對此番出手及成就「喜大普奔」（喜聞樂見、大快人心、普天同慶、奔走相告）。

爭相傳頌，列為示範教材。（完）