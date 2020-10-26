復仇的三個境界 - 馮睎乾

近日夕爺在專欄探討仇恨，苦口婆心，由「咒人全家」講到「烈女祈禱」（烈女當然不是「楊千嬋」），連李莫愁也談及，受教了。關於「仇恨」這話題，我作為客觀理性中立藍，向來最信服維護法治、辯才無礙的培根（Francis Bacon），他的散文〈論復仇〉真是妙語連珠，如果所謂行政長官懂得斷章取義，說不定真可以讓潘媽媽「釋懷」。

培根反對報仇，尤其是報私仇，提出了多個難以反駁的理由，例如破題就說「復仇是種野生的審判」（Revenge is a kind of wild justice），不該鼓勵，因為一個人做壞事，只是觸犯法律，但你向犯罪者報仇，就是奪了法律的權。翻譯為大白話：前者只是犯法，後者則摧毀法治。當然，培根以上說法，並不適用於本身已欠缺法治的社會。

如果沒有法律處理某個罪行，又如何？培根承認這情況的復仇是最值得包容的，但他不忘機關算盡提醒你，即使如此，復仇者也應該留心，那報復最好不受法律制裁，「否則仇人仍佔上風，是二比一」（else a man’s enemy is still before hand, and it is two for one）。比如有一天，陳同佳成功逆權侵佔「安全屋」（好出奇呀？），潘媽媽終忍無可忍手刃仇人，被判終身監禁，那麼潘家仍然是輸，因為陳同佳雖然抵了潘曉穎的命，但潘媽媽卻額外賠上自己。

培根最富啟發性的話，見於尾聲。他說，報公仇的結局，往往比報私仇美滿。容許我引申一下培根的意思：復仇有三個境界，就是「見自己，見天地，見眾生」。去年潘媽媽是第一層境界，她只想到「自己」的問題，卻沒念及公義的原則（天地），也沒理會他人的不幸（眾生），結果押錯了注。

希望潘媽媽已經明白，陳同佳去不到台灣，跟十二人回不來香港，性質一樣。得道者多助，失道者寡助，「見眾生」的好處，是把「復仇」提升到更高層面，團結一切可團結的人。以上所說，值得潘媽媽參考，也值得香港所有人咀嚼。