國泰是香港縮影 - 高慧然

一個國泰空姐告訴我，身為國泰人，對公司深感憤怒。枉為一間香港公司，炒人的時候，卻先向香港人開刀，炒香港人絕不手軟。並非香港員工不夠好，而是炒他們成本最低。

四個組別的國泰人，分別是ISM（inflight svc manager）、SP（senior purser）、FP（purser）、BC（最低層）。炒得最多的是FP，總共炒了1300人。而最低層的員工，因為人工最低，繼續保留他們，公司支出較少，所以「只」炒了300人。這兩個組別的員工，絕大多數都是香港人。

另外兩個組別，ISM及SP之中，外籍人員佔據一半。前者多數屬資深員工，很多工作超過25年。而SP通常有10年工作經驗。炒這兩個組別的員工，牽涉龐大的遣散費，所以炒得不多。前者100人，後者150人。

因為武漢肺炎的緣故，全球航空業面臨巨大生存危機，但國泰在此之前，已多次遭遇困厄，從高層炒燶期油，到捲入政治立場風波……所有員工被要求共度時艱，但生死存亡之際，被犧牲的仍然是基層員工，所有已上位的既得利益者得以保全。這是員工感到不公平、被公司出賣的原因。

空姐問我，有沒有發覺國泰像香港的縮影，「藍絲（管理層）成功鏟除黃絲（工會），成工趕走異見人士（員工），剩下一個欺壓人的社會……」不能同意更多。當國泰不再是國泰，香港不再是香港，兩者均成為「欺壓人的社會」，受害者，是所有在此「社會」生活的人。