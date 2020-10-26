「天下圍崗」小勝紀 - 林夕

不放過。以財困為由，申領了「保就業」三百萬公帑也不夠，停課期間，所收學費車費沒中斷過。

校方說多餘員工太多，隨後不認還需認，已經請了新老師補位、最終坦承沒有財政問題。換掉的有幾位是班主任，教學十幾二十年，合理懷疑當然是新校長要有自己「班底」，要起碼一名小桂子作為心腹，如此所作，好比以打貪腐為名，安插自己人為實，在幼稚園玩起幼稚級數的政治。

說謊的管理層，是誰餵他們吃了誠實豆沙包？還有哪些人有這本事？當然是家長，七十名家長不算太多，湧到學校現場聲援，足夠讓心虛的小說謊家招供，不編小說，口吐實錄。七十家長對校長、校監、家長教師會諮議會神父代表三人，不輸人也不輸陣，結果校方算是妥協，承諾本學年之前，暫時擱置換血計畫。

捍衛老師保護孩子能取得暫時小勝，值得分析一下。只要是站在「對」的那邊，得道多助，如果那些不是好老師，受學生愛戴，一聽班主任要被炒魷魚，隨即app父母，一傳十十傳七十，就不會有這場家長抗爭史。

人多固然好辦事，也要看是什麼人。試想像由畢業校友「天下圍崗」，或者由教協出頭開記招，效果完全不一樣，政治就是觀感嘛，校方大可把焦點轉移到政治身上。校友只為支援同路人，然後跟藍家長不約而同，製造輿論說你有政治目的。教協會予人口實之處更簡單直接：消費學生家長維持政治曝光度、要選票、把政治帶入校園。

尚有好多好多好教育家又如何？目前形勢，好校長好老師怕爛佬教育局長；放棄了教育理想，只想求存的校方管理層，同樣怕了先監察後出動檢察，因為恐懼對方而加入對方，是新常態之下的人之常情。

教育界中最大的是教育局，最恐怖的是黨委校長副校長，在中小學界，大莫大於家長，教育局拿你沒法，校長老師也怕家長，家長擁有教育界十大武器：第一是投訴、第二是投訴、第三到十也是投訴。講難聽一點，家長是校方管理層的金主啊。