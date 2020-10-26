周末跟兩位喜歡聊天的朋友坐在露天茶座喝咖啡，他們話題甚廣，從特朗普會不會連任到看港今後還有沒有前途，視野寬廣，意見紛紛。半個小時之後見我搭腔不多，便問我如何看法。

我看着幾隻在旁邊正歡快啄食麵包屑的麻雀，呷了一口香濃的Cappuccino說：「前兩天家裏洗澡的花灑頭壞了，跑去洛克道照樣買了一個新的，看起來一模一樣，價錢比以前貴一半，但用的時候，拿在手裏覺得份量比以前那個起碼輕了百分之二十，頓時就覺得單薄了。不由想起iPhone打從iPhone 6之後，樣子花款都好像創新了，但外殼卻明顯單薄，有人講電話，站在身邊的人都可以聽到電話另一頭那人說的話，這種情況，直到iPhone 6都沒出現過，明顯偷工減料了。然後，你再看看家裏的熱水爐、抽油煙機甚至燈泡，只要換了新款，都比以前單薄，都不如舊款襟用了。上個星期女兒生日，去花店買了一紮橙紅色的玫瑰，配了荷蘭紅豆和幾種叫不出名的小花配襯，幾天之後，玫瑰凋謝，但荷蘭紅豆和那幾種小花卻依然欣欣向榮，取出來另插一瓶，奼紫妍紅，十分可喜。你們有沒有吃過台灣一個牌子叫『海邊走走』的蛋卷？我本來是不怎麼喜歡吃蛋卷的，但這『海邊走走』有一款芝麻餡的蛋卷，最近真是吃上了癮，買一盒回家，看電視的時候泡一壺Earl Grey，吃上兩條芝麻蛋卷，非常享受。」說完我呷了一口Cappuccino。

兩位朋友靜靜聽我說完，見沒了下文，其中一個瞪大眼睛說：「唓，就這些？我還以為你在說什麼隱喻呢！」我噗一聲笑了出來，跟他說：「生活瑣碎，哪有那麼多隱喻，那麼多隱喻，還過不過日子！」