反侵和擁侵的分歧 - 曾志豪

香港人為了美國總統選舉，可以說把自己當成了美國星條旗的其中一粒星。時事YouTube Channel，你講777已經無人關心，你講特朗普和獵人拜登的硬碟才有反應。

因為大家都把美國選情，順理成章，理解為，中共的命運，也等於間接決定了，香港的命運。

香港陣營對侵的態度也是分黨分派，山頭林立。

分為「擁侵黃絲」和「反侵黃絲」。

先講「擁侵黃絲」，全盤否定美國民主黨的對華態度，深信拜登上場便會放生中共，而中共不倒，香港玩完。

這類朋友對任何反侵的聲音都會視為「敵對勢力」，所以他們會討厭民主黨的佩洛茜，縱使曾經她在通過香港民主及人權法案上出力甚多。反侵便是敵人。大概如此。

「反侵黃絲」會認為自己最冷靜理智，他們的大局觀是﹕不論誰當總統對華都不會手軟，所以他們不會有「只有侵才是救世主」的迷信。他們更傾向嘲笑侵的不濟，於是在anyone but Trump的情況下，他們會支持拜登。

這兩類黃絲有一些明顯價值分歧，例如「擁侵黃絲」會懷疑民調的準確性，「反侵黃絲」則比較捍衛堅持這些傳統的方法。

對於政敵的醜聞，反侵黃絲採取最高標準去懷疑去否定，甚至有些會雙重標準。譬如拜登兒子的醜聞消息，FB和Twitter做了言論封鎖，「反侵黃絲」覺得理所當然，因為不應散播假消息。我甚至聽過某些「反侵黃絲」認為，即使拜登兒子的醜聞屬實，也不應該影響父親的選舉，因為兩者應該分開。

或者黃絲之間最大分歧，就是「對華政策」。一個只信侵，一個覺得侵根本一點不反華，只是為勢所逼。

反侵黃絲認為，侵才是最不尊重民主人權的人，怎可能把民主的希望寄託他身上？而擁侵的人則認為，侵就算做了十萬樣壞事，但只要堅定反共，便「瑕不掩瑜」。

希望擁侵和反侵的人，最後都能和睦共處，大敵當前，何苦再樹敵人？