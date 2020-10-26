國泰失誤 - 左丁山

備受財政壓力，報稱每月燒錢十五億元的國泰航空，宣佈於10月21日停止營運國泰港龍航空（港龍），並全球裁員8500人，香港佔5900人，是為香港企業史上最大的一單單一裁員事件。

全球航空公司於2020年飽受新冠肺炎疫情影響，全球製造業（波音及空中巴士）和航空公司皆蒙受巨大損失，國泰不是唯一一間。事實上，三十年來歐洲航空業陷於苦戰，即使有國家斥資支撐，法航，英航，意航皆是陷於苦戰，美國航空公司因國內市場龐大，僅可維持，今年也苦不堪言，新加坡航空，日航等有政府力挺。中國的航空公司是國資企業，難以相提並論。

國泰純屬民營，1946年成立，至今太古仍是大股東，過往國泰被視為英資公司，港英管治時期總有若干方便，97之後，顯然英資公司形象大減，國泰重新定位為「香港的航空公司」，但沒有特區政府資助，並受國企（如國航，東航）進逼，既不是英資，又不是真正港資，其政治地位相當微妙，但在2003年沙士之前，國際航運一片好境，國泰的世界聲譽良好，是亞洲最佳航空公司之一，年年賺錢，為太古集團企業的一顆明珠；但在沙士之後，國際商務旅行大減，國泰初見危機，已開始削減營運支出行動，其後香港迅速反彈，國泰恢復好景，到了2008年發生金融海嘯，全球經濟陷入危機，各國企業嚴格限制高級僱員乘坐頭等艙以至商務艙，航空公司的營業收入即時下跌，國泰進入了第一次宏觀危機。國泰還有一項特殊損失，就是對沖汽油蒙受巨大虧損，無法自拔，這是CFO的失策，CEO的失職，還是董事局的決策失誤？航空公司的最大變動成本是飛機汽油，賺多賺少或虧損，與汽油成本有極密切關係。一間大公司在對沖汽油上損失數十億元一年，並視之為「固定成本」，實在令人難以置信，這毛病在好景時可以掩蓋過去，在低潮時便路人皆見，國泰及太古集團董事局對之束手無策，須要負上最大責任。左丁山是國泰常客，出外十次有九次乘搭國泰，金融海嘯後感覺到國泰拼命削減小眉小眼的支出（例如商務艙的紅酒質量），但在汽油對沖損失方面，全無改善，早已覺得不安，料不到庚子年多變異，今年來了瘟疫，營運急跌90％以上，國泰大禍臨頭了！