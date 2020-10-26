詩贈李梓敬 - 古德明

肺炎大疫始於武漢，遍傳天下，美國總統特朗普繼英國首相約翰遜之後，十月初也染上這種冠狀病毒。新中國人紛紛額手稱慶，或說「恭喜特朗普夫婦奪冠」，或說「原以為美國總統今年不會賀我們國慶，不料以奪冠方式祝賀」，更有商店為這「喜訊」而減價。不過，他們都比不上香港新民黨員李梓敬。

特朗普染疫消息一傳出，李梓敬就發表金言：「特朗普一定沒事，因為民主能醫百病。」這不只是嘲諷特朗普，還嘲諷幾百萬求民主的香港人，雖然他明知民主信奉者絕不會說「民主能醫百病」這樣的廢話。而他還不只嘲諷香港民主派，更是公然嘲諷民主，言下之意，就是「獨裁遠比民主務實」。這是要討誰人歡心，不言而喻。無論如何，習近平都不會這樣公然否定民主，甚至說：「我國社會主義民主是維護人民根本利益的最廣泛、最真實、最管用的民主。」

李梓敬與其他反美帝的新中國人，既不會也不敢提出三個問題。第一，肺炎大疫是怎樣流播天下為禍世人的？第二，為什麼民主國家領袖先後染疫，獨裁國家領袖卻都安然無恙？第三，習近平、金正恩等萬一染疫，其國民會不會知道？

「相鼠有皮（看那老鼠，尚必有皮），人而無儀（禮儀）；人而無儀，不死何為？」《詩經．相鼠》之歌，贈李梓敬，最為合宜。