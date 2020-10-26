左膠歧視農民 - 陶傑

這個世界怎可以沒有歧視？歧視是理所當然。有人類一日，即有各種各樣的歧視。譬如標榜大愛包容、反歧視、反對Name-calling之左膠偶像拜登逼急了，四年一度講真話，嚴正指出：若投票不選他的，都是痴呆笨蛋（Chumps）。此語與四年前希拉莉之論斷「選川普的是一籃子可憐蟲」（a basket of deplorables）相同。

左膠一向聲稱反對撕裂，勿階級劃分，要關愛弱勢族群。不過閣下會被這些動物時時提醒：在美國，投票支持川普的，只是中西部教育程度低的農民。兩岸的自由知識分子、華爾街股票專家、西雅圖微軟公司僱員與矽谷，方為高智商精英。這種標的籤，就是歧視了。

左膠以教育程度和地域劃分，認定中西部農民是低等的。

但美國的農業早已完成機械化，美國農民生活富裕，從來沒有饑荒，從未爆發過張獻忠李自成之類屠州滅村之所謂農民革命。馬克思主義，經濟物質的下層建築，決定上層的政治建築，美國中西部的農民，嚴格來說，是「農夫」（Farmers），不是「農民群族」（Peasantry），品格善良，在白左和希拉莉眼中或仍很愚昧，以全球人類學之數據統計角度，美國的農夫很Man ，絕無一股阿Q型之猥瑣氣，勇於拿槍守護鄉土，你試試叫川普派一隊聯邦警察去拆他們的房子、將土地佔來蓋Trump Tower試試？他們絕不會一半跪下來叩頭哀求、另一半持華為手機拍攝；美國的農夫會拿起槍來跟你拼命，比起第三世界的某些民族，美國的農業人口不deplorable， 也不是chump，而是高端人口。

留學英國牛津的高等華人知識分子錢鍾書的邏輯標準：凡可憐人，必有可恨之處。可憐人，亦即deplorables，美國的農業人口比遠東第三世界之農民，可以推論，整體智商和基因都優越，且畢竟是大西洋彼岸文藝復興之後移民來新大陸的清教徒後代，曾接受華盛頓精神的洗禮，以人類學的品種等級劃分，再智障也比其他高一級，再deplorable，也有資格享有投票權。

左膠其實歧視低教育學歷及智力殘障者，亦無可厚非，因上帝造人不公平。正如拜登的兒子，白人，生殖器九吋半，有電腦圖片他自己手持量尺為證，當然看不起亞洲男人之deplorable微型尺碼。獵人拜登（Hunter Biden）來到北京上海，一劍無敵，女人紛送上門。此時不歧視你更待何時？哈哈，當然充滿白人優越感的床上橫掃啦。