串流占士邦 - 邁克

映期改了又改的《生死有時》，最新消息是出品公司打算將放映權高價賣給Netflix，乾脆跳過拍烏蠅的戲院，直接上串流平台執行女皇密令。零零七迷聞訊花容失色，勢估不到銅皮鐵骨的長壽系列，竟然會成為武肺手下敗將，恐怕占士邦從此不必再找接班人，始於辛康納利，終於丹紐基格，無可奈何畫上句號。最閉翳的可能是前事頭婆她老人家，剛剛應倫敦奧運邀請皇家友情客串拍出戲癮，就晴天霹靂來個幕急下，縱使不諳中文，未曾御批《紅樓夢》，冥冥中亦對「開夜宴異兆發悲音」產生共鳴——有眼不識曹雪芹的香港新生代，可參考My Little Airport向南音經典《客途秋恨》致敬的《你睇斜陽照住嗰對雙飛燕》，日落帝國最靠得住的公僕也被逼放棄迎難而上，樹倒猢猻散的日子不遠矣。

我雖然自幼受辛康納利豐盛胸毛滋潤，由《金手指》起加入朝聖（呃，朝性）隊伍，歷年來有粥食粥有飯食飯，捱過了淡然無味的羅渣摩亞、佐治拉辛比和皮雅斯布士南，守得雲開迎來好打得的嬌小玲瓏肌肉男，並且幾乎首首主題曲琅琅上口，卻實在稱不上金剛鐵粉，一點也不覺得沒有機會去戲院打咭是損失，隨遇而安全盤接受新秩序。十年前Netflix尚未飛入尋常百姓家，一位從事電影發行的朋友已經向我介紹串流，說傳統放映模式即將被淘汰，取而代之的是衛星放送，全球觀眾（極權國家除外）可安坐家中同步接收，即使科幻色彩的畫面一時很難想像，到底打了預防針，事到臨頭處變不驚。