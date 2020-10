「互片」根源自維珍 - 鄧達智

國泰港龍被一刀切,關注點除了員工何去何從與經濟骨牌效應之外,竟然意外地落在筆者效力設計、應用於2000-2013年的港龍制服。

細讀各式媒體前世今生的報道,讀至大哥劉培基部份,隱隱聞得雖未至火藥味,也已夠𤓓!

就是 2000年港龍推出當時新制服,媒體請來早一年推出新制服的國泰設計師劉培基給予評語。媒體報道一般着重撮要,鮮見全盤托出,斷章取義時有發生,實屬平常事;劉大哥當時評語大概:女人着衫首重腰(即是見腰才可顯示體態美感;男人何嘗不是?身材好的男人揀衫展現寬厚肩膊、倒三角背肌與大幅度修腰凸顯硬淨零脂肪腰肢。你以為不重要?不信可參考天長地久的亦舒,或曾經星光燦爛錢瑪莉筆下對男人身材流着口水的描述。)

除了腰線的發揮,Eddie哥也提出他的國泰制服設計不走光⋯⋯

腰線與走光?跟在下設計的港龍制服有啥關係?

必然是大哥口下留情,不忍當眾直接點出港龍制服的不足,卻以他的設計反映在下設計的短處!

2000年10月初,好友于常海教授邀請,隨隊遊西藏。天大機會卻撞上港龍新制服推廣,在下正常地發癲:Either awaits me or go ahead without me, Please !

有賴他們寧改高層非常難得的檔期,待我從西藏回港,10月底才推廣,剛剛二十年。

推廣活動當然包括設計師發表設計心得……設計原意並非後來大家所見,源頭在於乘維珍飛了一轉倫敦至紐約,見出名靚女多的維珍空姐一身紅色外套半截裙,工作時脫下外衣單薄一件半透明白恤衫(同樣白恤衫,現時設計來自西太后Vivienne Westwood,大不同),協助乘客將隨身行李放上行李架,恤衫趁機拋離裙頭,半截腰肢露出,既走光尷尬又不實用,這片風景刺激在下將原來設計改成連衣裙,既不走光,易穿兼瀟灑。

幾句有心實話,一再傳播渲染「維珍」變了「國泰」,由此引出媒體口中「兩大設計師互片」的根源!