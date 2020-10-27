「互片」根源自維珍 - 鄧達智

國泰港龍被一刀切，關注點除了員工何去何從與經濟骨牌效應之外，竟然意外地落在筆者效力設計、應用於2000-2013年的港龍制服。

細讀各式媒體前世今生的報道，讀至大哥劉培基部份，隱隱聞得雖未至火藥味，也已夠𤓓！

就是 2000年港龍推出當時新制服，媒體請來早一年推出新制服的國泰設計師劉培基給予評語。媒體報道一般着重撮要，鮮見全盤托出，斷章取義時有發生，實屬平常事；劉大哥當時評語大概：女人着衫首重腰（即是見腰才可顯示體態美感；男人何嘗不是？身材好的男人揀衫展現寬厚肩膊、倒三角背肌與大幅度修腰凸顯硬淨零脂肪腰肢。你以為不重要？不信可參考天長地久的亦舒，或曾經星光燦爛錢瑪莉筆下對男人身材流着口水的描述。）

除了腰線的發揮，Eddie哥也提出他的國泰制服設計不走光⋯⋯

腰線與走光？跟在下設計的港龍制服有啥關係？

必然是大哥口下留情，不忍當眾直接點出港龍制服的不足，卻以他的設計反映在下設計的短處！

2000年10月初，好友于常海教授邀請，隨隊遊西藏。天大機會卻撞上港龍新制服推廣，在下正常地發癲：Either awaits me or go ahead without me, Please !

有賴他們寧改高層非常難得的檔期，待我從西藏回港，10月底才推廣，剛剛二十年。

推廣活動當然包括設計師發表設計心得……設計原意並非後來大家所見，源頭在於乘維珍飛了一轉倫敦至紐約，見出名靚女多的維珍空姐一身紅色外套半截裙，工作時脫下外衣單薄一件半透明白恤衫（同樣白恤衫，現時設計來自西太后Vivienne Westwood，大不同），協助乘客將隨身行李放上行李架，恤衫趁機拋離裙頭，半截腰肢露出，既走光尷尬又不實用，這片風景刺激在下將原來設計改成連衣裙，既不走光，易穿兼瀟灑。

幾句有心實話，一再傳播渲染「維珍」變了「國泰」，由此引出媒體口中「兩大設計師互片」的根源！