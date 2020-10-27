愚樂圈好榜樣 - 馮睎乾

儘管睿智的林振強多年前說過，「只要見阿叻有份出現，你就知道，這個節目必會變為業餘、不認真，和像馬戲團」，但以今天特區政府認受性之低，我可拍心口保證，即使陳百祥今年分得銅紫荊星章這塊豬肉，他的出現也絕不影響什麼紫荊勳章的公信力。一個零，乘以任何負數也是零。

作為特區政府眼中的「促進社會和諧與溝通的良好榜樣」、「新一代演藝人的模範」，阿叻榮獲新華社專訪，也是理所當然的事。專訪一開始就為阿叻樹立光輝形象，引用他的自白：「我的人生黑白分明，沒有什麼灰色地帶。大丈夫有所為有所不為，對的就要堅持，這是我的信念。」

什麼？非黑即白，即頭腦簡單，嚴重的話，就有膚淺和偏激的毛病。常言道「一樣米養百樣人」，荷蘭叻只理解黑白兩種，怎可能「促進社會和諧與溝通」呢？撕裂社會，引發公憤，往往是這種頭腦簡單的人。當然，如果他真正做到「黑白分明」，溝不溝通和不和諧，都不相干，問題是他顛倒黑白，不分是非。

荷蘭叻的「有所為」，以我所知，近年包括稱讚梁振英是好特首、主張警察早一點開真槍、為何君堯拉票並讚他「改變到香港」等。之前，荷蘭叻的「有所為」，不過是聲色犬馬，唯利是圖，投機取巧。〈我至叻〉一歌，完全體現他的劣質價值觀：「識睇時勢兼淡定，買屋買車仲有錢剩⋯⋯跑馬彩池我最勁，夠你買起成隊兵⋯⋯上面咁多金掘，怕你手軟唔去執。」

荷蘭叻大概不明白，「大丈夫有所為有所不為」，重點不在「有所為」而在「有所不為」，因為這句話的源頭，是孟子說的「人有不為也，而後可以有為」。有什麼「大丈夫」會去擁護721不見人，視濫捕為日常，屢次攻擊孕婦、兒童和平民，甚至於公然庇護殺人犯的警隊呢？

結案陳詞：這位愚樂圈的模範，一生拜金，現在則裝聾扮啞，指鹿為馬，正如中共國一句諺語說，「小賤人有着數就無所不為，有金『奶』連屎忽都『奶』」。完。