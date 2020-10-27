武肺肆虐前每星期平均看三四部電影，封城初期真有點寂寞難耐，天天在家煲碟療饑，習慣了倒也自得其樂。解禁後戲院重光，以為會踴躍重拾舊歡，誰不知竟然冷感，唐突的形容是冇眼屎乾淨盲，連被視為票房試金石的《天能》也提不起興趣看──自己知自己事，闖進時空交錯的恩怨情仇，有如翻開無字天書，捱完兩粒幾鐘肯定唔知頭唔知尾，仲要屏息靜氣戴住口罩，不了，冇謂搵啲咁嘢搞。片商雄心萬丈試水溫，發覺市場唔掂，已經排期的皇皇鉅製紛紛縮沙，讀到消息簡直浮起匹夫有責之感，假如影業不幸從此枯萎，無形中成了幫兇。《生死有時》被狠批改錯名，好嘅唔靈丑嘅靈，恐怕遲早孭上歷史罪人虛名，飛天遁地的特務寸步難行我不惋惜，只擔心新版《Dune》和韋斯安德生的《The French Dispatch》上映無期，預告那麼好看，千萬勿只聞樓梯響啊。

歌劇院重開反而十分興奮，冒疫連接看了幾場。尤其欣賞芭蕾舞團靈活應變，本來宣佈的豪華舞劇全部取消，換上由獨舞和雙人舞湊成的節目，正在維修的大舞台不能用，在觀眾席前搭了個小舞台，氣氛像學校禮堂聯歡晚會。很久沒有看類似群星大會串的演出了，新一批舞者水準參差不齊也不介意，那個打出雷里耶夫金漆招牌的嘉年華，《天鵝湖》《唐吉訶德》《胡桃夾子》選段你方跳罷我登場，沒有佈景，也沒有樂隊現場伴奏，不但依然看得心滿意足，《羅密歐與朱麗葉》之《露台會》音樂從擴音器播出，小情人尚未亮相，眼角就已經潮濕。