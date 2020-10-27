戴雅門論香港 - 古德明

二零一四年十二月二十三日，我在《蘋果日報》論壇版發表《割絕中國人身分》一文說：「香港七百萬人，『割絕』了中國人身分，除了自行孤立，還可貽中共口實，加強控制，以防『港獨』。這對香港民主運動，真不知有何裨補。」今日香港已矣，與大陸再無一國兩制可言，港獨鼻祖陳雲、黃毓民之計得售；唯中共無謂秦無人，吾謀適不用也。

其實香港不應自外於中國，末任港督彭定康早已諄諄其言。十月四日，《明報》刊出史丹福大學胡佛研究所政治學者戴雅門（Larry Diamond）答問錄，也談到這一點：「香港搞獨立，無異於政治自殺，是最差的一着，只會令大陸人疏遠香港，不同情也不嘗試理解港人的抗爭。港人應做的，反而是高呼『我們熱愛中國，因此希望十三億中國人都得享自由。自由我們曾經享有，而今卻正在消失』。」香港本土派一定會笑戴雅門是「大中華膠」。

戴雅門還說：「香港人對中共，強弱懸殊，不宜訴諸暴力，因為暴力正是中共之特長。抗爭應改用非傳統的方式，例如藉互聯網鼓吹民主。總有一天，情況會改變。」他主張以和平、理性的非暴力手段，與中共周旋，香港本土派一定又會譏為「只會吃飯的和理非民主派」。

觀戴雅門所言，實為常識，並無高論。只是香港很多人連常識都沒有。