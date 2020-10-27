少一人就少一人 - 李純恩

重陽遇周日，加起來有三天假期，平日時時上山，這三天就在家歇着，因為重九登高的人一定多，山上隨時比銅鑼灣熱鬧。本來重九登高是為了避疫，越往高處走疫情越低，但今天的避疫原則是人多的地方不要去，管你高處低處，大家都去的地方就不是好地方。王維的重陽詩說：「遙知兄弟登高處，遍插茱萸少一人。」那時候少一人似有遺憾，因為那個人「人在異鄉為異客」，到了過節回不了家。但今天許多人都在異鄉隔離之中，兄弟都去登高的時候，他卻只有在隔離酒店的房間裏鋪一張瑜伽墊，躺在上面拉筋打發時間。少一人，習以為常了。

秋高氣爽，不去登高，待在家裏也很安逸。生活瑣碎，人在家中瑣碎事情也特別多，東摸西弄，做些整理，看些舊物，開瓶舊酒，找本舊書讀讀，找回些似曾相識的句子和章節，可收拾心情，會睹物思人，興致來了，會寫字的寫字，喜畫畫的畫畫，或者打電話給也沒有去登高也待在家裏的朋友聊個天，流行發短信之後，平時各自手裏都有電話，卻偏要打字，偏不肯講，如此電話聊天的竟有陌生的情趣。

看戲也不錯，Netflix、HBO、MOViE MOViE——現在的電視即使不像電影院，起碼是間影碟舖。說到這裏才想起還有影碟舖的幾百塊錢按金沒有拿回來，現在真不知道哪裏去拿——想沉重點，可看《The Trial of Chicago 7》，1968年的芝加哥街頭，跟2019年的香港和2020年的曼谷竟可呼應。想不動腦筋看兩集《Emily in Paris》，悅目愉快。如此瑣瑣碎碎，沒有任何偉大的意義，直至有一天驀然回首，才發覺照樣歲月如歌。