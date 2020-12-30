2020年是很難受的一年，但也過得很快，左丁山在2020年1月上旬叫人不要去武漢，以免染上肺炎，1月30日引述港大管軼教授講，武漢肺炎的傳染力可能超出沙士十倍以上。世衞組織後來將武漢首先發現嘅肺炎正式命名為新冠狀病毒2019（Coronavirus 2019），簡稱COVID-19，直到3月，先至繼CNN之後，宣佈世界有大流行疫情（Pandemic），當時疫情已在全世界擴展擴大了，卒一發不可收拾，將特朗普本可穩奪嘅白宮寶座，送咗畀拜登，又將世界政治局勢帶入一個新階段。2021年英國正式脫歐，美國有一位個性與特朗普完全不同嘅總統，今年世事更難猜估。

話咁快就一年，全港酒店餐飲事業及旅行社畀COVID搞到破產或接近崩潰邊緣。

2021年嘅實體經濟應該唔慌會好，除非病毒疫苗真的證明有效，又同時有「神仙藥」出現，可以將COVID當成普通流感咁醫治。四大疫苗，包括輝瑞、莫德納、阿斯利康、科興，已經面世，各國爭相為國民注射，但實際效用如何，副作用是否強烈，仍有待真實數據證明，如蔡堅醫生話齋，未有堅實數字睇到之前，都係常戴口罩，保持社交距離好過。至於藥物，還有待爭論，「瑞德西韋」被世衞放棄推薦，內地又話中藥有用，西方人梗係唔信！目前關於醫療方面，大家見到一啲矛盾，譬如亞洲及香港好着緊將啲確診病人送入醫院隔離病房就醫，但英國美國加拿大歐洲等，大量確診者根本就只係留在家中自我隔離，休息，冇乜藥食。一位世姪在美國讀大學，與同學打邊爐，幾個人全部確診，醫院唔收呀，佢地各自在家休息十幾日，咁又無事噃！點解東西方處理同一病症，方法有咁大距離呢？法國總統馬克龍確診，又唔似特朗普咁成為世界醫療大新聞噃！一言以蔽之，科學界對治療COVID-19仍未有共識，仍然各師各法，意味着2021年疫情仍然會流行，實體經濟受打擊，虛擬經濟／宅經濟繼續興旺，打工仔捱得辛苦，有錢人及基金炒股炒期貨就興旺。全世界水浸低息，啲錢唔流入金融市場，有乜好玩？畢菲特最近還是推薦Adam Smith（筆名）之Money Game（1968）及Supermoney（1972）兩本書，有佢意思嘅！