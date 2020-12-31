「12港人送中案」終於有了裁決，涉案12人中，除了案發時未成年的兩個涉事人被遣返香港，其他10人，則分別因為「偷越邊境罪」及「組織偷越邊境罪」被判監7個月至3年不等。

香港人由香港偷渡去台灣，不知偷越的是哪一條邊境？根據一個中國原則，香港和台灣都差不多等同於中國其中一個省，那麼，湖南人去湖北、江蘇人去雲南，是否同樣犯下「偷越邊境」的重罪？

國之邊境，竟如龍門，可任意搬遷，只為了殺雞儆猴，阻止更多的香港人逃離香港。整件事，正正反映出一國兩制的失敗，香港，由無數難民嚮往的自由天堂，淪落為嚮往自由的人欲逃之而後快的地獄。700萬名香港人亦隨之成為政治難民。

執筆之時，律政司就肥佬黎保釋一案提出上訴，肥佬黎作為一個尚未被判有罪的清白之人，命運未卜，等候終審庭宣判他是否仍然需要未審先坐監。

12港人為甚麼想逃離香港？看看肥佬黎就知道了。他們做錯了甚麼？他們所追求的，不過是「自由」而已。而追求自由，本來就是人類天性。

幾年前，看外國記者寫脫北者故事的書《我們最幸福》，會覺得不可思議，世上竟有那麼荒謬的國度，最悲慘的國民，卻沾沾自喜認為自己最幸福。當時，看着那本書的我，絕對無法想像，不過是幾年時間，香港就快跟北韓看齊，逃不掉的香港人，有一天，也許也會在700萬人的大監獄中聲稱自己最幸福。

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