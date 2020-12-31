匆匆告別昨日，不能免俗的要收拾起長久以來忿忿不平的灰溜溜心情，在此大聲的祝大家新年快樂！

苦中作樂也好，灰心至極也好，滿懷期待也好，明知所有不可能再來的一切，都譬如一場夢，但又能如何？不能改變的是現實，可以改變的是自我調整，再憤怒、再悲觀、再強烈的無力感襲來；人世間餘下的日子總要過下去，怎麼過？就只能靠自己了，在這個人人都自顧不暇的年代，在這個隔離已習慣已變成日常的歲月裏，每個人都成了一座孤島，只能獨自在茫茫人海中漂流，叫天不應叫地不靈。

幸虧還擁有昨日之前的那些或多或少的回憶，只能選擇令人感覺到溫暖的片斷去回憶，只能靠這些來取暖；也許的確上了年紀的人只能回首前塵，只因來日已無多，多想也無益，四周的濃霧把我們隔絕成一個個孤單的影子，老中青三代人都孤單；而年輕的每邁出一步都如此艱難困頓；中年人濃如酒的心事不知如何已變成無聲的吶喊；難道要提早邁入老年了嗎？夜來風雨聲中年邁的你我只能回首來時路，不知該為自己慶幸還是該為年輕人付出同情，如今已不怕後來者的眼光會刺傷自己；在這個什麼也不能確定年代，三者已沒有了代溝，人人都同樣的感到絕望，絕望到一息尚存舉步維艱。忽然間偌大的城市已成了一個殘局，一個等待着來收拾的殘局。

二〇二一年的第一天，又從一個沒有夢的睡眠中醒來，不記得已多久沒有夢了，像這個城市大部份人一樣，也許飽受苦難折磨的人都不敢有夢了，說什麼來日方長；長的是苦難，短的是人生。