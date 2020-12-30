阿豪趕到心心餐廳時，阿茵已到了。

「我早知這last day肯定多人，所以訂了4到6點，預計得4點半後才有位。」又道：「再不願走也得把位子騰出來呀，我是街坊。」

阿豪忽記起他們第一次約會，4年前，市面多熱鬧，人擠人，不夜天。為了遷就阿茵，便約在她家居附近的心心，免得到處找位子——所謂聖誕大餐，也不過是在人海中找到個位，相對而坐，吃些不怎麼樣的菜式，主要是談情，和送禮物，和發展一段關係。

在餐廳外面排隊的客人也有一二十人。人家結業了才來珍惜。

「人龍怎及日前王宗堯籌律師費當黃店『一日店長』墟冚？我買個豬扒飯也排了個半鐘。」

之後也接不上什麼話題。阿豪把剛才買的禮物遞給她：「看，這是日本名店的手作蛋卷，店要撤出了，所以香港限定，有抹茶、焙茶、玄米茶、黑烏龍4款口味。還有這罐抹茶粉，你可以用來做蛋糕和麵包。中意嗎？」

「中意！」她望定他：「我真的好中意！」

之後，平日擅於聊天沒話找話說的阿茵，有一剎那沈默，等位真悶！她毅然把袋中的禮物掏出來：「你也有禮物啊！新年進步！」

「是什麼？」

「別拆，元旦才打開——是個即使我不在，有陽光就有祝福的禮物。」阿茵笑笑，沒說下去。

終於坐定了，除夕套餐，都是那些了，不用費心。

她告訴他：「我們想過了，叫弟弟別回來，過什麼年？疫情太嚴重，他還有一年多才畢業，一動不如一靜，在英國捱一陣——反而是我們想過去，去了就不回頭了。如果阿爸在生一定不肯走，不過阿媽說我話點就點……」

「到時再說。」

阿茵想起她曾有過「搬你家暫住」之試探，他亦支吾以對唔嗲唔吊。阿茵性子強，了然於胸。

——何況那晚，她打開冰箱時，竟然見到……

（明續）