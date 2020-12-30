「『現代中國之父』榮銜，唯蔣介石足以當之。」斯言定當招來譏誚不絕，一如拙文之貶斥國賊孫文。這並不奇怪。畢竟尊孫而賤蔣，在大陸與臺灣，都屬「政治正確」。但古某豈是人云亦云者。

或曰：「孫文善淫，蔣介石何嘗不然？以私德論人，則蔣亦不配稱為國父。」這是一知半解之論。

蔣十四歲奉母命而違己意，迎娶十九歲毛福梅，二十四歲納姚冶誠為小星，三十四歲又與陳潔如共賦河洲，四十歲與宋美齡結婚，其間還多冶遊，但他不斷為此自責，如蔣日記一九一九年十月二日說：「以後禁入花街為狎邪之行，其能乎？請試之。」一九二零年一月六日又說：「今日邪心勃發，幸未墮落耳。如再不強制，乃與禽獸奚擇？」

一九二七年，蔣領軍北伐，從此應是自知其歷史地位，於是修身立德。一九三七年七月十二日日記有其心迹：「從前只知以豪傑自居，而不願以聖賢自居；今日乃以聖賢自待，而不願以豪傑自居矣。」而毛、姚、陳三女，都獲蔣照顧終生，這與孫文之薄倖寡情怎可相提並論。

此外，蔣介石事功高於一代，辛亥革命時，曾親率敢死隊襲杭州巡撫衙門，其後北伐、安內攘外、治下一九二七至三七年近代中國僅有的黃金十年、建設臺灣等，無不值得大書特書，孫文何物，安足望其項背。拙欄限於篇幅，不少事不能細述，他日定別撰專書，論蔣功過。