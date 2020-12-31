《香港志》首冊分兩卷，即〈總述〉和〈大事記〉，兩卷都是丁新豹博士主編。丁新豹乃香港史權威，曾任香港歷史博物館總館長，現為中大歷史系客席教授，2019年獲頒銅紫荊星章。他把名聲押在《香港志》上，是否對得起自己的專業呢？就讓我們客觀地看清楚。

丁博士主編的《香港志》，儘管大大力標榜「有別於海峽兩岸官修志書」，強調「全面、系統、客觀地記述」歷史（見〈凡例〉），彷彿要跟「愛國愛黨」意識形態割席，但口裏說不，內容卻很誠實，隨便翻檢一下，就找到很多不全面不客觀的內容。

第55至58頁「文化的南流與北傳」一節，立場明顯偏頗，為中共塗脂抹粉，令讀者側目。例如說大陸文化人南來原因，由辛亥革命說起，中間提及「抗日戰爭避難」、「左翼作家逃避國民黨迫害」，都寫得一清二楚。但1949年後文化人為什麼南來，則隻字不提。你好意思自稱「全面」？

五十年代初避共南來的張愛玲，在香港寫了《秧歌》和《赤地之戀》（兩部小說在今日大陸仍是禁書），《香港志》竟用上「美元文學」四字形容二書（第56頁）。「美元文學」語焉不詳，常帶貶義，單看字面，容易令人想到「收美國人錢抹黑中國的文宣」。儘管《赤地之戀》是美新處委託張愛玲寫的，但《秧歌》完全不是，不能用「美元文學」胡亂概括。這種寫法叫「述而不論」？叫「客觀」？

《香港志》談及香港流行曲風靡內地，點了不少天王天后的大名，但有幸「名留青史」的詞人，只有一個晚年投共的黃霑；至於在大陸最負盛名的一位，則連「佚名」也沒資格。最有趣的，是這個「文化的南流與北傳」部分，提到蔡元培、陳寅恪、張愛玲、周潤發、張國榮、周星馳等人，頂多只給予一句話篇幅，但結尾壓軸一段，竟花近二百字表揚深圳大疆的創辦人汪滔！（第58頁）

五百年後假如香港史料只剩下《香港志》，讀者該以為汪滔是香港的「文化崑崙」。短短四頁已千瘡百孔，全書問題若數下去，恐怕比同文古先生罵「十一哥國父」更長篇。算了，只想簡單問一句：丁博士臉紅嗎？