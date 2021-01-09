俗語說千金易得知己難求，你一定要信。請參考陰功豬特朗普這個血淋淋的例子：自從煽動信眾暴力佔據國會後四面楚歌，壞心地的政敵固然張牙舞爪喊打喊殺，連王位剩下兩星期都不讓廢帝安安樂樂收拾行李，發起彈劾有之，建議罷免有之，完全不同情他老人家先排中過武肺，誓要提早掃他出白宮；本來言聽計從的文官武將也紛紛作反，往日裸辭是波士專利，一不高興拍枱叫人躝屍，今日輪到他們炒老闆魷魚，遞完辭職信仲要開記招數落提攜過他們的恩師，共富貴而不能共患難，一隻二隻直頭人渣——你看我們的小白襪，行差踏錯娶了個悍婦，最多在老婆唱紅歌時乸埋塊面拒絕打拍子，有入紙申請離婚嗎？被逼追隨老公改姓鹿的前馬太，似乎也沒有表演一哭二餓三上吊，毅然和晚節不保的官人割席啊，鬼佬鬼婆有錢又好冇錢又好，個個就是任性。

但是勿喟歎世態炎涼，既然曹操都有知心友，往下沉的鐵達尼號豈會沒有救生艇，正當歐洲政要魚貫落井下石，墨西哥總統雪中送炭來了，一方面仗義執言聲討社交平台封殺，阻止親愛的侵哥繼續發放假新聞，一方面拒絕譴責國會衝門的暴徒，都不知道應該算憐香惜玉抑或惺惺相惜，總之國際僅見。特別教人感動的是，四年前橙色物體競選拉票，狠狠封墨西哥為美國頭號敵人，首要任務是在南部邊疆搭建圍牆阻止「老墨」入境，墨西哥總統這是以德報怨啊，今屆諾貝爾和平獎不頒給他簡直天冇眼。路遙知馬力，以特朗普的五時花六時變性格，改變初衷擁抱曾經的假想敵肯定不成問題，擇日不如撞日，即時上契吧。