朋友對媽說：「初選你都有投票，你都顛覆。」她母親心水清，馬上答道：「咁警察做咩唔封咗啲票站，佢就癲呀！」一語中的。

國家安全處高級警司李桂華說「初選如打劫」，儘管比喻不倫不類，但意思很明顯，就是把初選提升至「顛覆政權」和「危害國家」的層面。我不多費唇舌爭論這句話，但必須指出這句話背後的問題：「犯上作亂」的初選，於2020年7月11至12日連續兩天舉行，全港各區60萬市民響應，如果這是危害國安的滔天大罪，請問警察去了哪裏？若初選涉「顛覆」，罪行比721白衣人暴動更大，而警察卻兩日不作為，可見捲入此事的，何止初選組織者，政府、警察和中聯辦，似乎都有串謀「顛覆」的嫌疑。咁大件事冇人講？

我是真心替國家擔憂。事隔半年，政府才如夢初醒大抓捕，國內十四億同胞怎麼想？他們只有兩個想法： 一是特區政府半年前不知道初選違法；二是半年前明知犯法，卻縱容犯罪。若是後者，沒理由不拘捕鄧炳強和林鄭月娥；若是前者，問題就更嚴重。一個地方政府的全體領導，連什麼行為「危害國家」也不清楚，好比瞎子駕駛巴士，肯定車毀人亡。這樣的領導不是對國安最大的威脅嗎？

戴耀廷的文章〈真攬炒十步 這是香港宿命〉， 言詞雖然激烈，很難說是罪證。明眼人一看，就知道戴耀廷並非真要顛覆政權。理由一字咁淺，讓我借《教父》經典一幕解釋。阿爾柏仙奴飾演的 Michael，計劃刺殺一個大毒梟和一個黑警，約他們在餐廳吃飯，假意求和，其間到廁所拿出事先藏好的手槍，出來後不動聲色，出其不意嘭嘭嘭槍殺兩人。有心殺人的阿爾柏仙奴，會不會事先張揚，把自己計劃的每一步、手槍藏在哪個位置，都白紙黑字寫出來告訴毒梟黑警？

由此可見，戴耀廷的文章根本是標題黨，掛羊頭賣狗肉，吹噓到計劃無懈可擊，無非為了讓選民感到希望，刺激他們出來投票而已。這種宣傳手法我不太認同，但沒有犯法。作為普通讀者，我的確是這樣理解戴文；所有閱讀水平正常的人，相信都會這樣理解。

退一萬步，即使要老屈戴耀廷，國安處李Sir也有必要解釋一個疑團。戴耀廷的攬炒第八步是：「（2021年12月）。全國人大常委會宣佈香港進入緊急狀態，中央政府把國家安全法直接適用於香港，解散立法會、成立臨時立法會、下屆特首由協商產生，大舉拘押民主派領袖。」問題是中央政府提前年半，主動立了「國安法」、「大舉拘押民主派領袖」，而這一步若是「顛覆」目標，豈非表示中央配合戴耀廷，自己顛覆自己？媽我好亂。

戴耀廷寫的是「假攬炒十步」，真攬炒時間線，大部分已成歷史，是這樣的。第一步（2014年 9月至12月），梁振英放任佔領者 81天，令警民關係撕裂，埋下仇恨。第二步（2018年2月）陳同佳在台灣殺害潘曉穎。第三步（2018年3月至7月）， 香港政府三度漠視台灣的司法互助請求，令陳同佳無法送台受審。第四步（2019年2月至6月），林鄭月娥宣佈修訂逃犯條例草案，不理市民反對。第五步（ 2019年6月9日），百萬市民和平遊行，要求撤回草案，政府漠視，激起更大民憤。

第六步（2019年6月12日），民眾在立法會外集結，警察以暴力驅散時，誤傷沒動武的市民，林鄭沒追究警暴，反以暴動罪控告市民，再度加劇民憤。第七步（ 2019年 7月21日），警方旁觀元朗白衣人攻擊市民，聲譽徹底破產。第八步（ 2019年8月至12月），政府繼續漠視民意，警民衝突加劇，香港陷入混亂。第九步（2020年7月至2021年1月），「香港國安法」生效，陸續拘捕民主派領袖，全面整治傳媒、司法和教育界，引起國際譴責，港共官員受制裁。第十步（未來），民憤積壓至史無前例的地步，一觸即發。塵世間還有什麼計劃，比以上十步更危害國安？