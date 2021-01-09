新年去朋友家吃飯，在座都是媒體行業人，講起一年各種遭遇，感慨良多。又有幾個沒有來的，平日在社交網絡活躍，只是近來語氣總是兇橫，無論談論什麼都會和人起衝突。我問，她們到底為何這樣陰鬱。

一位朋友認真解釋：這算是PTSD吧，那幾位這兩年總是在衝突現場，有時是工作使然，有時純粹巧合，就看到許多血腥場面，久久不能忘懷。於是有了創傷，之後關於追捕的報導，她們可能又在第一線，創傷於是加重。滿腹的驚惶、憤怒與難過無處排解，網路都是文字符號，反而容易抒發情緒，可能不經意就怒火中燒、傷及無辜。

這樣解釋很說得通，確實也聽到有記者說午夜夢迴，看到門後掛着的衣服以為是破門而入的陌生人，驚叫不已。也有人會不時夢到曾見過的恐怖場面，無法擺脫夢魘。而PTSD的一個顯著症狀正是陷入思維困境，不公正的責怪自我，也會累及他人，覺得自己沒用，或者沒有做到更多。

結構性的社會問題的確難以解決，但人可以嘗試掙扎自救。我建議去看精神科做心理治療，因為很多研究都發現，PTSD一旦嚴重可以引發重度抑鬱症以及一些身體化的疾患。而專業界對PTSD的治療經驗已經非常豐富，值得信賴。

但朋友又說，香港這方面的診療費用實在太高，傳媒工作者收入偏低，很難負擔。更重要的是，眼下社會分裂，人與人之間失去信任，很難對陌生人，哪怕是醫護人士，坦露心聲。另外，很多這類朋友根本不覺得自己需要看醫，覺得看醫是在承認自己有錯、自己無能。目前最常見的解決方法，一是在網絡發洩，一是和身邊人抒解。但兩者又有副作用，網戰自不必說，會讓情緒愈放愈大，不斷在傷口灑鹽；和身邊人會好些，但也容易無意間傷害對方。

聽上去，好似有一大團傷害無處處理，在大家身上重複輾壓。

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