報仇？

已經是廿多年前的謎團了，幾乎忘掉，真偽難辨，亦防不勝防。疑心生暗鬼？人人都這樣自己嚇自己，只是童年陰影忽地跑出來，那陰影變得很大，何況……

「Maria全屋消毒清潔時，你不如搬去酒店住幾天，免得影響BB。」

妻子撫着肚子：「是呀，剛才我嚇死了，BB心跳也會加速的。」

收拾簡便衣物用品，安頓好妻子。她叮囑：「每個角落窿窿罅罅小心處理，別讓同黨躲起來。」

同黨？

尤其是「窿窿罅罅」……

想起也不安。

廿多年前，陶志健最開心的日子，便是放假隨媽媽坐火車回鄉探親，過年可以放爆竹，暑假又「遊山玩水，上山下鄉」到處跑，雖然把暑期作業帶回去，也是耽到最後一日才趕趕趕了事。

鄉下地方，生活簡樸粗糙，但屋子大人情味濃。

公公、婆婆疼愛他：「健豬豬，今晚做釀鯪魚和排骨陳村粉你食。」

他不喜歡這花名，肉麻當有趣！但小孩無法抗議，何況他們家鄉還有白糖糕，清甜又有點酸的，一塊好白的甜糕，晶瑩剔透豬膏面，裏頭充滿小水泡似的洞洞，吃來又爽又滑，又不會飽滯，他最愛吃，也拿一些給住在隔壁的單眼梁伯分吃。

當然，鄉下孩子更愛香港的金莎朱古力、藍罐曲奇。他常帶些雞蛋卷給表弟肥牛——肥牛比他小一歲，是鄉村中頑童，志健來了，雙劍合璧，更是甩繩馬騮。

過年只待三五天，但暑假可住上一個月呢。表兄弟爬山爬樹，潑水游水，捉雀仔捉青蛙……草地山坡河溪玩得不亦樂乎。

那日，走過河邊石堆，潮濕陰暗處，在朽木枯葉掩映下，他們見到奇景：——

那是一條蜈蚣。

志健道：「肥牛，你看，這條百足彎成S形，抱着一大堆白色的蛋呢，好核突呀！」

（明續）