一些癌在未惡變前毫無聲色，當感覺痛楚及不適已經太遲，專攻成熟男人的胰臟癌為其一。另一些癌卻非沒警號，只差閣下有否關心自己的身體，可曾留意變化出狀況，大腸癌是最佳例子。

不少人以「有早知冇乞兒」的概念平伏身體出狀況的心情；一切與己無關，憤世嫉俗認定：天要我死如何不亡？

公民教育在香港並不成功，後97更加節節敗退，猶如：既不了解的身體也不適時診症治理，結果愈弄愈糟。除了至基本的規矩、尊重、禮儀，公民意識先進如日本、台灣，有關部門從各式渠道灌輸，潛移默化身體構造及各種病症的成因與預防。

只能苦笑香港人死好命，還是世上高壽地區第一把手，身體與疾病方面的認知程度不敢說低落，反正與高壽成績反比。

論保守，世上華人地區，不用統計；香港排在新加坡、台灣、大陸之後（抱歉、澳門長期與香港捆綁）是為基本公認。鹹濕不足、猥瑣有餘，對人體外露趨之若鶩，對生理狀況自身構造遮遮掩掩；簡單如便秘，因由相關肛門也及周邊生殖器官，宣諸於口是為禁忌，連看醫生求診都不了了之；但港人、尤其女人卻千方百計，不計巨額消費用在「排毒」，目的非為健康甚至條命，卻為擊退脂肪保持身段。

當年在非洲感覺體重不正常地下降，至明顯；側身睡時，盆骨豎起，未因消瘦沾沾自喜，卻意識身體在異變。

歐洲開始便秘兼食慾不振，還害怕嘈雜聲音與光線。

回港揸緊時間驗身檢查：乙結腸癌已過第二期、貼近第三期，幸運未擴散到淋巴，因而未發展到其他器官。從確診到決定專家醫生到極速施手術而康復出院，全數一星期內搞掂，快靚正。

那一劫，其實可以避過，確診前兩年發現之前的AIA Agent暗中改了保單兼已離港移民，無端端需要自己負責頸椎大手術數十萬費用；手術後，剛剛轉了新保險經紀人，對大家爭相傳遞大腸癌已成本港頭號癌症殺手提高警覺，要求經紀人代為安排；如果將發現腸已患癌的實情推後兩年，差一步後患無窮，箇中原由也及大眾投保醫療保險卻不識好好利用，拖延治療不單止，隨時把命賠上！（未完、待續）

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