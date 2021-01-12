近日寒流襲港，香港朋友紛紛提及濕凍的痛苦。香港的冬天，平均氣溫不算低，但空氣中濕氣重，而且絕大多數人家中沒有暖氣設施，每年冬天，會有一些特別難捱的日子。

有人說不想外出返工，甚至不想起身在室內活動，只想24小時蜷縮在被窩中，不吃不喝，也就不用去廁所。的確，當室內溫度與室外相差無幾的時候，全屋最溫暖的地方就是睡暖了的被窩。一離開被窩，馬上被寒氣裹住，連去一趟廁所都是好大的掙扎。

有朋友說最大的掙扎是沖涼。因為浴室沒有插電孔，所以無法放置防水暖風機。在透風的浴室中除衫除褲，會全身打冷顫。還有人家中使用舊式的儲水式熱水器，煲熱一機水，就要速戰速決在幾分鐘內沖完涼洗完頭。到下一位沖涼時又要重新煲水。

這麼冷的天氣，想想高牆內的香港人，很難受。外面再寒冷，總有辦法解決問題，出錢請師傅安裝插電孔，或使用拖板。換一個熱水器，在浴室安裝浴室寶。多穿幾件衣服，攬住個熱水袋都是解決問題的方法。

可是寒流下，高牆內的香港人，只能死頂死捱，單薄的囚衣和被鋪，冷硬的囚牀……在獄中再度被捕的黃之鋒，被押解往石壁監獄時，沒有冷衫，沒有羽絨，想必很冷。最令人擔憂的是72歲高齡的肥佬黎，他意志堅強，但生理上，畢竟是個老人。他們做錯了甚麼，要受到這樣的折磨？

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