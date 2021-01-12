事隔幾乎一周，不但美國本土侵粉依然磨拳擦掌，海外的陰謀論家也繼續鞏固英雄崇拜，不是狂打「共諜」就是清算左膠，好衰唔衰該死的社交平台這個時候還趁侵病攞侵命，你封我又封，搞到信眾怒髮衝冠裙拉褲甩搬竇，其狼狽我見猶憐。說出來慚愧，雖然我年輕時上錯賊船，懵懵懂懂做咗美人，唱完國歌愛國心卻未曾正式萌芽，只顧享樂不問朝政，連奧巴馬為有色人種爭光都冇加入啦啦隊，直到五年前才第一次登記做選民，怎麼知道買藍開紅，弱小心靈於是大受打擊，意志消沉一蹶不振，要不是紐約的K饒以大義，今屆就棄權了。一月六號晚上，坐在家裏串流，連續收到兩個緊貼時事的朋友短訊通告，不約而同厲聲下令「快啲開電視」，我也闊佬懶理，按照原定計劃看完精彩的奧遜威爾斯紀錄片，先至慢條斯理㩒着直播新聞，可見爛泥到底扶不上壁，那麼攸關性命的事也不上心。

歷史的分水嶺時刻，塵埃落定大家喜歡問當時你在做什麼，譬如一九八九年六月四號，或者二零零一年九月十一號，或者二零一九年七月二十一號，唉，往後提到二零二一年這個日子，我的答案真係十分肉酸：「掛住沉迷聲色，差少少走雞囉。」不過如果夾硬往自己臉上貼金，倒又可以振振有詞：唔係嚇你，我有預見未來神力㗎吓，橙色物體煽動群眾襲擊國會，十萬八千里外的我，看的紀錄片叫《我拉柴之後佢哋會愛我》。哈哈哈，勁過車公廟支籤咁滯啊，二十世紀電影大師的晦氣宣言，竟然講中二十一世紀美國總統成魔之道，這位邪教教主，有望拍得住希特拉毛澤東。