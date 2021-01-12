最近除了各地冷得要命之外，沒有什麼國家大事，所以我那位胸懷祖國的北京朋友好久沒打電話來，連新年快樂都忘了跟我說了。但他胸懷祖國之餘，還放眼世界，這天世界上發生了一件大事，所以他的電話就來了。

「你知道嗎，特朗普的推特給推特公司永遠封號啦！」北京朋友很興奮地說，他問我怎麼看這一件事。我反問他：「希拉莉這個女人你喜歡嗎？」他聽了大聲回答：「別開玩笑了，我怎麼會喜歡這麼討人厭的女人呢！」我就告訴他，在2016年的時候，希拉莉已經想要Twitter——為了表示洋氣，我不跟北京朋友說什麼「推特」，一定說Twitter，而且還特地用美國口音，在尾音處重重捲了一下舌頭——取消特朗普的戶口了，時隔四年，她終於如願了。你看，你雖然不喜歡這個女人，但你跟她卻有相同的願望，可見骨子裏，你可能喜歡她。

為了讓他心服口服，我就把希拉莉2016年6月10日的那條Twitter帖子發給他看，以證不是胡說八道。等他看完，我就跟他說，看來美國是要完蛋了。他問何以見得？我說你看，美國區區一家網絡公司，就可以把國家領導人的戶口停掉，這表示什麼？這表示無法無天呀！這種事情，會發生在中國嗎？如果我們的國家領導人有個社交網站戶口，什麼微博微信之類，敢不敢自說自話就把領導人的戶口非法停掉？不可能吧？為什麼呢？因為我們依法治國呀，無法無天的事情不能做，對不起國家領導人的事情不能做，誰要是做了，不要說領導人，全國人民都不會放過他，對不對？我們依法治國，美國無法無天，相比之下，美國是不是馬上就要完蛋了？喂，喂——我看電話那頭沒有動靜，連呼兩聲，依然寂靜，原來不知什麼時候他已經收綫了。