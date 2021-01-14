近日社交網站大遷徙，我並沒很熱心參與。出費事卜令人太累，坦白說，這類網用了十多年，早就無比厭倦。若非為了專欄題材，我應該已在網上涅槃，實在沒心力投胎其他網站。當然，我一日尚未涅槃，遊戲仍要繼續，所以去年我也在MeWe開了帳號。

當初沒什麼好看，就加了「天下貓貓一樣貓」。這群組的發帖量真是驚人，由於MeWe未有費事卜那種洗腦演算法，帖子似乎沒被篩選，於是每次點開MeWe，我見到的都是貓，全部都是貓。

隨着轉用MeWe的網民越來越多，又發現一奇怪現象。也許很多人都抱着「到此一遊」心態，沒有定居歸化的決心，於是帳號都因陋就簡，紛紛用上預設的「麵包人」作肖像，版面照片也是同一幅風景圖，千人一面，分不清誰是誰。

我馬上想到一個保安漏洞：千人一面還好，若有立心不良之徒，盜用你的費事卜名字和肖像，在MeWe開戶，豈非後患無窮？為安全計，即使不打算轉場，及早為自己開一帳號也是好的。

在費事卜有交集的網友，如何在MeWe準確相認，也是一大疑難。變了麵包人的固然認不出來，不變的也可能有詐，如何是好？我的網上社交方針是：不分顏色，人盡可friend。五毛藍絲，我一律不封鎖、不unfriend，理由不是「不割席」，而是讓自己時刻保持警覺，意識到一上網就不安全，最重要是自己謹言慎行。

你重視網絡安全，政權更重視。最近《香港編年史》網站被下令封鎖，很多人擔心香港離鎖網還有多遠。在香港要完全封網，除了解決技術問題，還要考慮外資反應。中共重視的素來只有兩件事：一是權，二是錢。全面封網會加速外資撤退，若非到了危急存亡之秋，相信中共不會這樣做。

當然，什麼叫危急存亡之秋，正常人是無法估量的。比如說，今天中共認為民主派初選能顛覆政權，數年後，誰敢保證用費事卜不會危害國安？鎖網時代來臨，香港人除了準備翻牆，也許該重溫一下「前費事卜時代」的日子，想一想從前怎樣生活。

社交網站其實很少社交，多數人只是發表意見。回想起來，若沒有無數次的徹夜長談、數不盡的山中漫步，又怎做得成好友？