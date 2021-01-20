拜登就職前夕，其新任國務院發言人就香港特區政府最新逮捕黃國桐律師等十一人，第一次發表強硬聲明，喝令林鄭政府即刻放人。其語氣之「鷹派」，與龐貝奧並無二致。有網民如獲至寶，廣為流傳：看，你們香港人不必反對拜登政府，不要表錯情，拜登對中港政策，會承襲川普方針。

在川普拜登之間，寧揀川普，可以有一千個理由，中國和香港問題，可以完全無關。墨西哥總統支持川普，欣賞川普建圍牆堵截拉丁美洲非法移民的決心，因為洪都拉斯尼加拉瓜什麼的難民一旦北征進入美國，必定穿越墨西哥，墨西哥變成一張走廊上的地氈。

拜登一說要八年內大赦一千一百萬非法移民，洪都拉斯幾萬人慶祝拜登上台，紛紛拖男帶小的北上闖境。唬得拜登即刻轉軚，大叫勿過來。洪都拉斯的民意支持拜登，不是因為拜登上台後可能對中國強硬或軟弱，只因為將來許多家庭可以進美國上天堂。墨西哥總統支持川普，不是因為認同川普法西斯或暗戀川普的女兒，是因為川普多做一任，墨西哥少了許多麻煩。

墨西哥政府其實可以這樣：在南部與洪都拉斯接壤的邊境，只開設一個港口，讓墨西哥的黑社會另行設立人蛇運輸集團，向洪都拉斯和拉丁美洲其他有志偷渡去美國的難民收費，用橡皮艇以海路而不是陸路直接運送加州，讓中美洲非法移民只進入加州。墨西哥政府從中收稅。

這樣一可以協助拜登及其支持者大愛包容實現理想。二令墨西哥國內黑社會經濟轉型，減少販毒，轉移運輸人口，於北美洲的毒品市場，有所舒緩。三為墨西哥政府帶來龐大的稅收。四則可刺激淘寶網購中國製造的橡皮艇促銷。此四贏局面，皆大歡喜。

由陸路入境，大多數闖入加州隔鄰的德薩斯州和阿利桑那。德州富裕，準備獨立，而接壤僅在聖地牙哥和地灣那（Tijuana）一點點的加州，則犯罪人口和窮鬼充斥，搶掠物品價值一千元以下者，加州警方不予起訴。

此一好消息向中美洲各國廣播，墨西哥這邊轉介的生意更好。由墨西哥西岸經大西洋直接在聖地牙哥登陸，進洛杉磯僅車程兩小時。

由華人世界這邊看熱鬧，拉丁美洲的偷渡關我屁事。華人在美國只須加緊留神左膠政府教育課程，會不會教你七歲而偷偷喜歡玩洋娃娃的俊俏兒子從此填報自己是女性，教他預先怎樣找外科手術醫生。