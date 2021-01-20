上月，我八論孫文，求以史實推翻神話，不料未見有人別舉史實證我無稽，惡言相侮者卻不少。有所謂海外反共志士來函說：「又見一被稱名士者出賣風骨，為錢而不顧嘴臉難看。誰為金主，顯而易見。中共最怕人民革命，而孫先生是革命英雄。」這位志士應是一不知孫文聯俄容共，二不知孫文力言「蘇維主義者，即孔子之所謂大同也，有何可畏」。他只信神話。

而他更不知道，八論第一日發表，即有個黃守和以現代漢語來函，斥「古德明名副其實的東拼西湊爛文，誤導世人的爛文」，還說「他若讀過拙著，就不會自我踐踏到如此下賤」。我連「黃守和」這大名都沒聽過，當然更沒有讀過其名著，上網查查，才知道原來是個「海外學人」，專研孫文，是中共座上客，認為香港紅色大佬曾鈺成「與中山先生一樣，是個活生生的奉獻例子」（二零一五年一月二十七日《明報》）。他以孫、曾合論，可謂知人，但我不顧嘴臉難看，撰文刺孫，以求金主，看來是白費心機了。

前年，香港民變，有外號「攬炒巴」者，參與甚力，去年逃亡英國，遭香港公安通緝，更在英國街頭遭人圍毆，頭破血流。但原來他也早被所謂反共志士列為「內鬼」，說他侵吞公款、謊稱被毆等等。他憤然問道：「我欠了那些『捉鬼』者什麼？」也許，他欠了新香港人一條命，誰叫他還未殉身明志。新香港人和其他新中國人一樣，自己怕了又奈何不了權貴，就會一臉正氣向無權無勢者問莫須有之罪。