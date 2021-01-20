這也算是一個神蹟，777站在了人民群眾的同一陣線，批評689。是「撕裂2.0」vs「撕裂元祖」。

689提出特首毋須「選舉」，可以用「協商」，這是基本法寫明的字眼，更說「協商」做法連英國人都不能反對。

面對整個立法會選舉DQ一年仍面不改容的777，居然唱反調，說出了「特首都係選舉的好」。

如何理解這種荒謬的鬼打鬼呢？

這樣吧，一個提出大個仔應該拍4仔無遮無擋無底線的賣力演出，另一三級片演員馬上雙手抱胸死命把縮水毛巾遮住身體重要部位，高呼「我唔係咁隨便嘅人！我有底線㗎！」

協商和「小圈子選舉」，某程度上也就是打格仔和無格仔的分別，是有劇情和無劇情的分別，但結果都是導演話事，演員只是跟稿演出。

當然，對演員來說，仍有點分別。三級有格仔有劇情，仍可自欺欺人，「都考演技同實力要記對白㗎」；4仔完全就是埋身肉搏，扮嘢都費事。

不論是協商還是選舉，都是中央大導演話事，特首候選人只是跟劇本走的演員。但問題是，選舉仍有競爭過程，689是絕地反擊，把唐唐拉了下馬。777就算有老細祝福，但鬍鬚曾未到最後一刻仍不放棄攻擊批評，「撕裂2.0」便是出自其口。可見「選舉」即使出來的人選肯定是阿爺信得過的人，但當中存有變數，而且把所有的競爭肉搏「公開展示」，往往特首未當上已經是全民公敵，689和777基本上完全沒有任何「政治蜜月期」，因為選舉過程已經露出真身。

如果用689的協商，一切都是「推薦」、「—內部審核」、「共同建議」、「商議共識」，然後就此公布協商結果，真命天子無風無浪誕生。這樣便把內部的撕裂鬥爭留在密室而外界只見一片祥和。最重要是，689強調了「選舉可能讓美國傀儡當選特首」，完全就是擊中北京要害，骨子裏仍然是「選舉勝利等於奪權」的強權思維。北京一旦進入「戰時狀態」，戲也不再做了，特首可能真由協商產生，選舉的薄格也會消失。