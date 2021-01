如今社交平台那麼發達,人人都有機會分享一己之喜好和意見;但是因為太方便太容易了,往往就招致價值觀的混亂,甚至引發暴力。很多時候,平台上發表的聲明和意見本身就是語言的暴力。也因為太容易了,也就會不負責任,往往只是流於宣洩謾罵。慎言似乎變得過時,甚麼話只有貪一時的暢快,說了再算,又或者乾脆是說了算數。好處是出現得快也消失得快。甚麼都有機會宣洩。情緒有了出路,便不足為患。安地華荷在1968年說過的名言:「在將來的世界,每人輪流出名十五分鐘。」

民主也是這樣。機會均等,人人有份。有人說川普當選的唯一好處就是:他一手將布殊和克林頓這兩個political machine中止了。布殊父傳子之後還想兄傳弟,快要成為王朝了。希萊莉若是當選,便是夫傳妻,克林頓當年的buy one get one free便成了事實。但是這樣的事情在美國民主社會很難出現。大家輪流出場。民主像是一盆水,裏面的粒子各自往不同的方向流動,反而構成了一種比較接近平衡的狀態,偶爾會出現波動,但終究還是不會傾瀉。憲法這個祖宗家法的確能發揮作用。任你孫悟空大鬧天宮,始終逃不出這憲法的五指山如來神又再掌。八年奧巴馬就必然會換來四年川普。好了四年川普之後又換上了拜登加賀錦麗。這差不多是民主的流水狀態自然法則。民意如流水,眼看水快要往左邊傾瀉了,便又往右邊流去。反是亦然。Justice Ruth Bader Ginsburg早就說過:真正能夠象徵美國的是鐘擺;鐘擺擺至極右,自然就回頭向左邊擺去。似乎很費時失事,但是也只有這樣。

當年的英國一代文豪G K Chesterton訪美,有人問及他對美國民主的意見,他回答:「真是一團糟,但是我喜歡。」為甚麼喜歡?因為一切都是攤開來公開辯論。真是一個動口不動手的君子國。你不喜歡他麼?大不了四年之後再選另外一個。川普一出,墨西哥和穆斯林大難臨頭,拜登一上場,立即就扭轉局面。你說這不是瞎搞嗎?民主就是這樣。反正大家輪流做莊家。誰也休想獨當一面。總統一下台,立即回復公民身分,沒有特權。時辰一到,大大方方離場方是正經。遊戲規則一定要遵守,否則便沒有得玩了。

拜登就職典禮上,有議員致辭說:「這總統就職典禮不過是家常便飯,也是一個奇蹟。」是家常便飯,因為四年便來一次。四年真的很快便過去了。拜登就職,人民如常上班上課。真是太可愛了。是一個奇蹟,這麼多年了,經過這許多風雨、戰爭、災難、瘟疫,甚至內部動亂,一次次的換總統還是如期舉行,從來沒有間斷。你喜歡固然是好,不喜歡四年後又是另外一番風景。