四周都是低氣壓，已經失去了高興的能力，難得開懷，但日子總得過下去。想不到未來幾年日子怎樣過，不如想想六七十歲的自己？妙想天開任我選擇，我想做Joanna Lumley。

她是英國演員，1946年生，現已七十有五，外表看來絕非雞皮鶴髮的婆婆，看她上樓梯、爬山坡健步如飛，只像五十多。素來以為洋人不抵風霜，容易顯老，她倒是例外。

以前看她在Absolutely Fabulous的演出，只是一個搞笑的十三點。她主持的旅遊節目才好看，最近在Netflix找到她幾個旅遊系列，包括橫跨西伯利亞、追尋絲綢之路，都是BBC不惜工本的製作。

有哪個電視台，會用一個當時已近七十歲的人當旅遊節目的主持？還要到伊朗、烏茲別克、吉爾吉斯等地，橫跨沙漠、攀上古城樓，烈日高掛，沙塵撲面，但她勝任有餘，化了濃粧的她面無懼色。看那些特高的梯級，她像沒事一樣踏上去，膝頭強勁，非常犀利。

她成長經歷也非一般，父親是英國軍人，她在印度喀什米爾出生，四歲時住在香港尖沙嘴漆咸道。別以為她老是話當年，她完全沒老態，以前當模特兒，如今風韻猶存，十分愛美，十分時髦。聲線低沉但動聽，她看到宏偉建築時輕呼Oh my giddy aunt！真心覺得她活潑可愛。

一個人事業的高峰是幾時？三四十歲？五六十歲的，已想着退休了。但Joanna Lumley愈老愈精彩，如果有她這樣的晚年，夫復何求？