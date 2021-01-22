近十年的夏天，都會特別留意黃粟米的蹤影。尋覓的，是一種兒時滋味。或問：超級市場長年都有供應粟米，何用刻意追求？無奈的是，今時所見，盡是黃白互間的Peaches and Cream（以下簡稱PC）品種，當中黃色部份糖分較高、白色部分則多為澱粉質，兩者相夾，與往昔的黃粟米，不論於味道、口感、清香，都有着雲泥之別。黃粟米的回憶，竟成歲月於心底留下的縐紋。

腦海中僅餘的童年生活片段，總有一幕是盛夏天時，從熱氣騰騰的蒸籠端出疊架盤上的明黃粟米，把牛油塗滿其上，即乘熱大口啖嚼，很多時連上顎也燙得脫皮，然那份不知人間何世的滿足感，非筆墨所能形容。家兄吃完一顆，還會不捨地啜飲芯汁。於無憂無慮的日子，一個下午便這樣消磨掉。

九十年代初到加國升學時，有好幾年於超級市場內，仍然可見不同品種的粟米。初嚐PC，甜度令我驚訝，但其爽口彈牙、皮厚耐嚼，卻完全不是慣吃的質感。黃粟米相較而言，一般只帶清甜，須細味才慢慢㗳出滋味。也許對於不少加國人來說，「甜粟米」就是好粟米，亦曾聞說PC的產量較高、質量也容易控制。我於栽種之事一竅不通，亦就沒再深究。記得有幾個炎夏，特意開車到北方農場購買黃粟米。然後不知哪一年開始，黃粟米於市場或農場已消聲匿跡，彷彿從未存在一樣。

由於對黃粟米的偏好，多年來已少把黃白間粟米原條白烚或蒸熟來食。PC的超甜，正好用之入饌。內子多用作煲中式湯，我則較常將之起粒，配以炒香洋蔥等用攪拌機打爛，再以上湯、忌廉等煮成黃澄澄的粟米濃湯。偶爾於後園燒烤時放上幾段，明火令原來已較結實的黃白間粟米外皮更具韌性，尤讓我回味黃粟米的口感。去夏有朋友購得全黃的粟米，於手機群組傳來，高興了一陣子，詎料買來蒸熟後一口咬下，味道與質感依然與PC無異，不禁大失所望。

許多年前，曾於日本旅遊時於街頭便利店購得一顆熟食牛油黃粟米，真箇滋味無窮。近年回港時，以為一定也能找到黃粟米。不知是否走訪的地方所限，總之街市或超市見到的，都清一色黃白間品種。所謂家鄉風味、家傳食譜，令人回味之處，只有過來人才能體會。

味道或氣味所勾起的回憶，不如「桃花依舊」一類由景象帶來的思緒具體，幻起的往往不是幾格散落了的菲林，而是一種抽象的情懷、壓於心頭的感觸。遊走於香港街頭，當滿眼都是逢迎某種品味旅客的金舖、波鞋店時，懷念的不只是昔日標榜傳統製作的老舖小店，還有老店經幾代人努力經營的那份氣息。除景象的轉變，氣味也有不同。以前的銅鑼灣、觀塘等，都各有其獨特氣味，也許是長年由街頭小食、工廠排氣，混和區內特色食肆炊煙、名店香水、汗水淋漓等，成為籠罩個別區域的氣味帷幕。如今的經濟轉型、昂貴租金、旅遊業結構亦變，不論走到哪一區，見到的都是一樣的連鎖店，算是一種繁榮穩定吧，然往昔只能於香港嗅到各種城市氣味，便只存在於思念之中。

當然，口味各異，我相信不少人也寧取較甜的黃白間品種，但網上看見找尋Yellow Corn者亦大有人在。黃粟米雖質量參差，不似PC能保持高甜度的收成。但搶味的大甜是否就是唯一指標？當市場只一面倒地靠攏刺激性的甜頭，以農作物繁榮發展為藉口，根絕其他品種，不消十來二十年，已完全改變市場生態。對黃粟米而言，這改變固然是災難性的。但如果一切都是市場自然淘汰使然，倒也無話可說。然如果這連根拔起的改變，只是一班調理農務系官員及產商私相授受的決定，消費者連選擇的機會也被剝奪，那便無辜兼無奈矣。