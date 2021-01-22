我懷疑有幾多人想記起2020年。

年初，是驚天動地的澳洲山火，像惡魔的火獸，烈焰焚山狂悍暴虐，30億隻動物被殺或驅逐。疲憊消防員燻黑的臉龐，死傷動物狼狽的焦傷，像是預示災難降世的前奏。

澳洲酒業影響整體不算太大，但個別酒莊可被吞噬了1,100公頃的葡萄園，有的達9成莊園燒傷，損失慘重。

火神也沒放過加州。一如往年，熟悉的新聞和畫面，閃電橫空劈出野外山火，聞風喪膽一燒成名的”Glass Fire"，成為了”the most destructive wildfire in the history of this valley”。9月尾起火，10月尾才受控，燒足差不多一個月。橙紅色的山頭如煉獄，多個Napa酒莊Behrens、Sherwin、 Hourglass塗炭枕藉，一整個Château Boswell灰飛煙滅，生還的莊主說：「酒莊之外，我連私人的東西都一無所有，包括一切歷史……」19世紀的歷史建築酒莊如Cain和Burgess Cellars付之一炬。這場火，共毀了26個酒莊、超過300家園、1,555幢建築物，包括加州最悠久的渡假酒店the White Sulphur Springs Resort，還有Meadowood luxury resort，都歿了。

祝融之後，就是疫禍。武漢肺炎3月正式向世界出發、全面靠害，意大利、法國、西班牙、美國、澳洲、南美洲相繼重災，越陷越深，一切慣常的葡萄酒商務交流、試酒會，取消；旅遊、飲食大型活動，取消，連最基本的餐廳酒吧都不准照常、不能營業。

絕處逢zoom，世上出現了無人想過的Virtual wine tastings。不可再辦任何品酒會，不能再舉行試酒活動，便人人對着屏幕線上集體碰杯。跨門戶無國界，蔚然成風，成為一條出路，一盤生意。

也有高級餐廳為了生存，把存酒出售、拍賣，賺進現金流。不能營業，沒說不准賣酒。留得青山在，酒去命還在。

2020年5月，萬眾期待，至少酒界引頸，等足8年，Latour 2012終於真的推出市面。自從2012年，封盤宣佈不再賣酒花（en primeur），要把酒陳貯到自己認為適飲才賣的Latour，終於讓「最新」的Latour面世。過去8年，當別的波爾多酒莊在賣2012、13、14、15……它一直按酒不賣。

到去年，本來設計是3月隆重其事千呼萬喚的，還要舉行試酒會，但突如其來的瘟疫，加上法國又封城，一切都得：取消。空歡喜過後又等了兩個月， Latour終於肯開賣最新的年份：2012。

疫情價£350/380一瓶，英國酒商訂價£2,100六瓶或£4,200一箱12枝，不算很進取的訂價，但我覺得也算不上是盲人開眼的疫市價。

另一時代大事，是8月份香檳區宣佈協議減產。大半年疫患摧殘，全球死人傷病不是封關就是封城，邊個仲開咁多香檳，你估真係三萬thx嗎。需求銳減，存貨滯銷，再來大量供應等同自尋絕路。於是寧可葡萄不全面收割，限量每公頃8,000kg，比起19及18年，每公頃10,200和10,800kg，用有形之手減產穩價。

至年尾，又有大事，令全球酒友跨國連結起來，因為偉大的強國，以雖遠必誅的戰狼狠勁，咬住澳洲酒加徵重稅。結果19個國家超過200名議員群起，呼籲世人多喝澳洲酒，香港人也自發出力，同心懲罰，誓要澳洲酒受點教訓。

輕鬆點的大事也是有的。世上有紙製酒瓶了，由英國Frugalpac公司推出，據稱碳足印比一個玻璃瓶少6倍，環保得多。

酒界最令人津津樂道的，是蠔和香檳匹配之謎，有食物科學突破性大發現，原來兩者都含'umami’，形成了synergy。最為人民謀幸福的，是另一科學發現：吃芝士飲紅酒，原來可抗腦退化！

2020最戲劇最瘋傳、葡萄酒社交網絡最爆seed，是一球真正「宴客」的烏龍波。一間紐約餐廳的東主，見疫下人人愁眉苦臉，慷慨自爆：他們餐廳，曾經給一對點了house Pinot Noir的情侶，開了一瓶價值2,000美金的Château Mouton Rothschild給他們喝。點解？有人擺錯、有人開錯、有人飲錯，飲飽食醉後才發現。成為佳話。

我自己的2020酒之時刻，是終於試了用深沉陳年28載、平成4年（1992）釀造的日本古酒，配最正的Alba白松露，堅係得。