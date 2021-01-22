誰是鄭爽？老實說我不知道。昨天剛在網上看到這個名字，看到她被中國廣電總局點名封殺，才知道她是中國當紅明星。

鄭爽被封殺，緣於代孕棄養風波。她跟富二代拍拖後去了美國找人代孕，不過孩子在代孕母親腹中七個月大的時候，兩個人就分了手。

兩家人（包括鄭爽的父親及富二代的父親富一代）就怎樣處理未出生的孩子，展開了爭論。三個人的錄音對話被放上了網絡。

鄭爽的父親說，「兩個人分開了，就跟醫院說一下，就棄養唄！」「富一代」見識比較廣，說，「你想得太簡單了，這在美國是犯法的你知不知道？」

鄭爽很着急：「我真的很氣！我們得解決當下的事吧，這兩個孩子怎辦？孩子真的打不掉，TMD我都快煩死了！」還有一段錄音檔是她跟母親的對話，她說有很多受精卵還沒有用過，萬一以後感情好了，還可以再拿出來用，還可以有新的孩子。

鄭爽對生命的輕忽令人震驚，孩子雖然是找代母懷孕，但受精卵是他們自己的。感情好時生出來，不好時棄掉，日後萬一感情又恢復了，還可以再生、再棄……這也太恐怖了！孩子在她眼中連工具都不如。

兩個打不掉的孩子生下來之後，鄭爽拒絕簽字，事情曝光後，孩子有可能被美國的福利部門帶走。

29歲的鄭爽在1991年出生，受過高等教育。如果她代表的是所有8964之後出生的中國人的價值，那真的很恐怖。

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