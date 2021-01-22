──也許談不上「雪條」，因為蟑螂小，只成「粒」狀，蜈蚣才算「冰棒」。

果然瞬間奏效，不用慌忙。

其實這發明已有數年歷史。志健記得以前與女友（現在的妻子）到日本旅行，電視上也有廣告，還由一個「雪女」助攻，不過那時沒特別關注。

「雪女」是日本傳奇中一個古老的妖怪（室町時代），山神的女兒，遇到識破身份的人，馬上吹出冰寒之氣，把他變成僵硬屍體──不過廣告片中那雪女並非蒼白艷姬，而是誇張地「噴射雪鋒」去滅蟲的代言人。

「日本人力求上進，改良版本一回比一回冷，急凍更快。」肥牛道：「不過用上-200℃那些，已足夠驅魔了，人也會間接凍傷的。」

「香港各界那麼妖異，看來『瞬間凍殺』是集體心願，多麼希望向禍港庸劣政府噴射。」

「哈哈哈！那就一貨櫃、新貨也不夠了！」

肥牛正色再道：「我倆都見識過妖怪了，大家也明白最好別『誤殺』另一個梁伯──這東西最大的功能，是你可自主留一餘地。」肥牛很有經驗。

急凍劑無化學物質，噴射出去把移動走避的蟲類凍住，數秒OK。任何生物，會「即死」、「裝死」、「假死」──生命力頑強或能量高的，神經凍住了，一旦解凍，有一線生機。像人，凍僵了也可在解凍後緩緩重活過來，並非全都成為殭屍。

「瞧着辦吧。我有分數的。」志健道。

肥牛送客：「你也不要自己嚇自己，哪有『報仇』這回事？蜈蚣精也很忙的，像人一樣，搵食最重要！」

那瓶噴霧拎在手上，不重，藍白主色的設計也一目了然，它不同一般殺蟲劑，有濃重味道而未能令之即死，還可逃竄，增加恐慌。

家中大清潔，洋溢一片滴露味、火酒味、檸檬味，菲傭姐姐也真落力。她一見主人：「先生，所有地方安全，只有一處，等你回來處理……」（明續）