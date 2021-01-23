十二月二十九日，《蘋果日報》港聞版有大字標題曰：「官斥禍及妻女，令人厭惡。」我大吃一驚，不知是何狗官放肆，讀詳情，原來有小民陳健聰者，二零一九年十一月不滿公安槍擊手無寸鐵的學生，把開槍者及其家人身分公諸網上，於是被捕，法官高浩文認為罪無可逭，判處入獄二十一日，並罰款二萬元。高浩文原來只是痛斥小民，那很好；但「禍及家人，令人厭惡」那樣的話，以後最好還是不要說，免生聯想。

二零一九年十月二十六日，香港有醫護人員集會，一位致詞者指出，他被公安拘捕之後，其姓名、身分證號碼、住址以及家人的姓名、電話號碼都被公諸網上。而同樣「禍及家人」者不知凡幾。但這還算小事。不少事較之嚴重得多。

比如說，大陸民權律師高智晟二零一七年「失蹤」至今，杳無消息，姊姊及外甥都被軟禁，姊姊去年五月更在惶恐之中投河，了卻殘生，死訊多月之後才得傳出。還有中共前要員周永康，二零一五年被判終身監禁，他兒媳黃婉是美國人，未有任何罪名，卻連出境回美國的權利都被剝奪。還有新疆前共幹吐爾遜．哈力尤拉，因詆毀再教育營，被捕之後，瘐死獄中；而他妻子、兒子也都被抓去，與親人斷了音信。總之，「禍及妻女」不一定「令人厭惡」。

可惡的只是小民斗膽冒犯公安虎威，高浩文應該解釋清楚。