這麼些年，識得不少人，認識時間越久，就越覺得大家都是人一個。所有人都有自己的慾望，有或大或小的ego，有人能放下，有人被拘住。

而最近幾年，有幾個相熟的人不知不覺成了意見領袖，聽他們的節目，看他們的文章，又聯想起他們的為人，有時覺得荒謬，亦有時覺得悲哀。我們這社交媒體的時代，人與人之間好似距離很短，很容易就找到同溫層，抱團取暖。可我們看到的，畢竟不是真的人，而是一個複合體的投射：這裏有說話人對自己的投射，如果精神不是很好，那很可能是某種對於超我的演繹（我希望我的樣子）；也有聽話人對他人的投射——對方看上去的確很犀利，可以做燈塔做導師；亦有近乎集體無意識的投射——「我們」是社會中（往往是）被欺凌被誤解的一族。

在這樣的同溫層裏，假亦真時真亦假。大家與其說是在分享生活和領悟，更像是病友群聚會。不過，如果人人都有病，那也就人人都沒有病了。以往難以言喻的病症和痛苦，此刻變成接頭暗號。治病與自救的優先權一落千丈，同病相憐的大家更緊要是相互安慰——我們沒事，是別人、是社會不理解我們。

群越大，幻覺越大，聲音越大，彷彿病也好了，不，病被神聖化呢。不但不需治療改變，更成為應該引以為傲的品質。海市蜃樓，有一日就開心一日，虛妄一日。如果你愛我，那也許我也會愛我。而如果我真的愛到自己，那所有的痛苦亦都消失。

只是站在群外的人總會覺得荒謬可怖，看着被眾星拱月的意見領袖談理想、談道德，但我們明明見到他真實生活中的不堪；看情感大師講婚姻、講私人關係，卻十分清楚她自己的婚姻與愛情如何痛苦與撕裂。

一群病人，熾熱而真誠的把病因當成藥方販賣給病友，然後皆大歡喜。只是不知這蜃樓還能維繫多久，黃粱一夢終有夢醒那一日吧，到那時病入膏肓，如何是好。我百思不得其解，去問一位媒體前輩，他笑我迂：文人墨客向來如此，他寫的字是他寫的字，他的人是他的人，要分開食用，至於他們自己口中的自己，不必當真。

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