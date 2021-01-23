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自由的星火不滅 - 楊懷康

1小時前
列根開創先河的47字便條。
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作者 : 楊懷康

拜登就職前夕，特朗普作長達20分鐘的告別演講；綜述建樹、對下任政府善頌善禱，誓言為重建地方自治的立國精神，與權貴精英的抗爭到底。演講內容踏實，與其一貫浮誇作風迥然有別；愚見認為，水準以上之作也。上佳的告別演說卻沒有電視台播放，白宮需借助YouTube網上傳播。然而那不難成為絕響：YouTube母公司谷歌宣佈，將永久不許特朗普上載影像。網絡時代理應人人享有的言論自由竟被剝奪。 特朗普話晒都係前任總統啊。此又情何以堪？

當然，YouTube之先，推特及面書已接連公佈永久終止特朗普的戶口。加上電視台的制裁，雖誓言抗爭絕不罷休，發言權既被剝奪，啞巴特朗普猶如綁起雙手跟權貴精英搏鬥，點打啊？落得如斯田地，皆因一月六日爆發國會暴亂，特朗普為千夫所指，煽動其事，觸發制裁。全面封殺，開宗明義是不容他再生事端。然而屢屢向所謂「異端分子」發出全球追殺令的伊朗精神領袖、以拼圖誣捏澳洲特種部隊的外交部發言人趙立堅猶能保住推特賬戶，和平交出權力的特朗普卻十惡不赦非封殺不可？是非黑白，端到如斯。

封殺令且不局限於特朗普自身。支持他的霍利參議員同樣被指控為觸發暴亂的始作俑者，淪為過街老鼠。他在一月六日要求國會覆核總統選舉人的資格，特朗普的擁躉捉錯用神，以為此乃為選舉翻盤的最後機會，殺上國會山莊以為脅逼，卒致闖下彌天大禍。然而霍利是民選的代議之士，既有權利更有責任要求覆核選舉人的資格。若非為特朗普充當爛頭蟀，履行權責又豈致被株連？

話說他不滿推特、面書等網絡傳媒武斷專橫，隨意刪除「異己」之帖文、封其賬戶，下筆為文寫成《專制的科技巨無霸》（The Tyranny of Big Tech）一書，加以聲討。爆發暴亂後，出版商Simon & Schuster二話不說取消合約。更有甚者，全美250名出版界人士聯署公開信，譴責霍利，標籤他為賣國賊（traitor）；呼籲業界制裁像他那樣的敗類；直是視他為人民公敵。藻詞之激烈，跟文革紅衛兵闖將不遑多讓；矛頭指向又不止於霍利般的代議之士，他們不放過替特朗普效力的手下或支持他的擁躉，務必要他們閉嘴封筆，休想發表任何言論。

然而卧底反骨仔若是肯調轉槍頭、爆大鑊揭特朗普陰私、醜化抹黑則另作別論。譬如當過白宮的國家安全顧問的博爾頓（John Bolton）。他跟特朗普抬槓，被掃把出門。懷恨在心，將白宮秘辛寫成《案發房間》（The Room Where It Happened）以為報復；當中聲稱特朗普曾情商習近平出手助選。雖是國家機密攸關，此可無礙Simon & Schuster將之火速出版。

即使不是揭白宮內幕，只是爆特朗普的陰私出版商亦樂於玉成其事。去年共和黨舉行黨代表大會前夕，Simon & Schuster替特朗普的姪女、臨床心理學家Mary Trump出版《貪得無厭》（Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man），大揭家庭臭史；除了指控爺爺虐待其生父，且以專家身份「確診」特朗普為超級變態自戀狂。出版的時間不遲不早，就是為了打擊特朗普黨出線當總統候選人的勢頭。左右選情之意昭昭明甚。

除了幕僚、親屬，傳媒寫手名記者以至聲稱跟特朗普有過一腿的娼妓，都「當仁不讓」加入爆陰毒行列；單單是憑「水門事件」而聲名大噪的伍德華（Bob Woodward），即獲Simon & Schuster垂青，一口氣出版了《恐懼》（Fear !）及《憤怒》（Rage !）兩本暢銷書。可見只消跟特朗普過不去便不愁沒有言論自由，更少擔心會像霍利那樣臨門一腳猶被出版商飛起。

或曰像Simon & Schuster般的出版商是做生意的，不會嫌錢腥；是否替誰出版甚麽書純屬商業決定，說不上禁制言論自由。可是現今出版業歸邊，勢成壟斷。按銷量計，Simon & Schuster全美排行第三；先前被全球最大出版商，朗文、企鵝、蘭登屋等的母公司德國Bertelsman收歸旗下，情形跡近國企「三中商」——三聯、中華、商務——從出版、印刷、發行、零沽一條龍壟斷香港出版業那樣。霍利欲另覓出版商委實不易。在網絡世界，要突破推特、面書、亞馬遜、YouTube的封鎖則更加艱難。面對圍堵封殺，特朗普擁躉躁動，雖於法不合，可不難理解。

雖然沒有開名斥責制裁他的傳媒，到了告別演詞的末尾特朗普有此肺腑之言：「崇尚言論自由、公開辯論乃我國之傳統核心價值。若不忘本，吾人不應容忍政治審查、列異己分子於黑名單等不可思議之行徑。禁制公開辯論既非吾人之核心價值亦違反我國行之有效的傳統。」

翌日，拜登作就職演講，隱隱然回應特朗普的呼籲：「讓我們彼此尊重，開心見誠，恭心聆聽。政治不應將其所到之處燒成焦土，不同意見都不應成為觸發你死我亡搏鬥。」

特朗普能否突破網絡封鎖猶是未知之數，一家叫Regnery Publishing 的出版商拔刀相助，幫霍利出書。這家出版商規模遠不及Simon & Schuster，可大有來頭；不少傳播自由思想的巨構，譬如海耶克的《自由憲章》（The Constitution of Liberty) 及他老師米塞斯的經典《人的行為》（Human Action）皆為其出品。

劃一思想、事事政治正確，有悖人性。雖是鋪天蓋地，只要市場一息尚存，不管網絡傳媒如何專橫霸道也撲滅不了自由的星火。

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補白：列根的祝福

特朗普一反傳統，不出席總統就職典禮，但依列根始創的先例留下拜登口中「大方親和」（a very generous）的祝福信，內容可沒有公開。

此傳統始於1989年初。列根卸任，用有”Don’t let the turkeys get you down.”卡通插圖的便條，親筆給繼任人老布殊寫下連同上下款共47隻字的短簡。除了予以鼓勵，着他勿讓無事生非之徒煩倒，且緬懷共事的日子，給他及太太送上祝福，告知將為他們祈禱。逢星期四共進午餐之約，可此情不再矣。

言簡意賅而情詞懇切，豈止開創先河，實為尺牘之表率也。原文如下：

Dear George:

You’ll have moments when you want to use this particular stationery. Well, go to it.

George, I treasure the memories we share and wish you all the very best. You’ll be in my prayers. God bless you and Barbara. I’ll miss our Thursday lunches.

Ron

拜登就職特朗普列根白宮內幕
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