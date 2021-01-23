王教授引《論語》的「知之為知之，不知為不知，是知也」講大道理，我不專心聽課，耳朵吱吱作響，陷入一種面對音樂跳舞的狀態，因為想起很久很久以前有個德國靚仔明星，名字香港片商譯「賀滋保荷斯」，簡直遙遙呼應孔老先生的節奏。最近天天坐在家裏無所事事，對着電視逆來順受，有時懶得轉台，成世人從來沒有看過那麼多動物生態紀錄片，馬騮獅子貓頭鷹，如何覓食如何配偶如何社交全部照單全收。重播荷里活陳片當然來者不拒，小時候不知所云的歷史鉅製也看得津津有味，譬如《賓虛》，看了一陣驚覺原來是部衣櫃基情片，鏡頭凝視肌肉的色迷迷非「生螆貓入咗眼」不能貼切形容，雖然不似得《風雲群英會》有露骨對白點睛，那裏逃得過龍陽君傳人的淫眼？

某日播改編黑澤明《七俠四義》的《七俠蕩寇誌》，主題曲數十年如一日心曠神怡，七條好漢的性感指數卻大大執位，昔日連史提夫麥昆都不懂得消受，遑論更重口味的尤伯連納，只對飾演繡花枕頭的賀滋保荷斯流口水。輪到他出場，輕描淡寫向天真的法國人介紹：「呢個係羅美雪妮黛首任男友，早過你哋國寶阿倫狄龍。」十幾年前找到一輯雪妮黛少作光碟，四部有兩部男主角正是當時的小情侶，《Monpti》又名《來自巴黎的愛》，真是富預言色彩，翌年《花落斷腸時》夥拍狄龍戲假情真，兩人打得火熱，原產奧地利的德意志玉女順勢轉移陣地，搬到法國發展事業。賀滋保荷斯作品不多，除了上述三部，我只看過比利懷特的《玉女風流》和《鐵金剛賭城擒諜》 ——原名《伊斯坦堡那個男人》，不是零零七。