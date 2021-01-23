最近，612基金臉書出了個「需要捐款」告示，並在「結餘報告」宣布可動用結餘為180萬元。而2021年1月預計開支會達1500萬元，所以呼籲大家要捐款了！據聞有不知「藍」還是「紅」的傳媒以幸災樂禍的口吻報道：「黑暴乾塘」。其實開心得太早了。正如基金的通告解釋，早前大家擔心基金會橫遭凍結，所以基金提出了方案，呼籲大家月捐，同時留意基金可動用結餘，令基金戶口毋須累積龐大結餘，同時留意開支，配合捐款。現時反映，市民的確心領神會配合。月捐人數上升，而日前「結餘報告」甫出，市民已迅速反應，截至執筆之時，網上捐款已過300萬，銀行入數過百萬，月捐人數升至1121人，本月開支已60％達標，準確數字可參閱臉書。在這經濟及情緒低落之際，香港人仍不棄不離初心，真是令人深深感動！香港人，請為自己鼓掌！

消息傳來，我常愛留連的見山書店，一面捐款，一面得到達明一派明哥和填詞人潘源良貢獻出歌詞，讓見山設計製成掮袋，深灰藍底上粉紫色斗大一個「光」字，詞曰：「繼續看，一點光，總可以找到方向」——又動人又實用，限量版，280元一個，得款全數捐給612基金，如此有情有義有心思，能不謝乎！能不幫襯乎！網上留言的朋友，短短一句，其實已令人感到溫暖和開心。歲月再艱難，也能一起撐着過。

為何這麼快支出這麼大？其實一早已預見，資金資助的被捕人數2104，加上被告人數936，審前過堂一堂又一堂，到陸續開審，審訊一天到十多天不等，有數得計，開支必然急升，信託人還須分外打醒精神覆核單據。12月較諸11月，法律費用升幅最大，約為850萬元，另外預付法律費用（指排了期候審）增加了近600萬元。預付的作用，是讓當事人及早與律師團隊作審訊準備，希望大家善用時間。坊間有疑問，義務律師不是不收費的嗎，但義務律師服務僅包括被捕支援這部份，及後開會、上庭、提堂、正審等則是當事人選聘律師，由基金按基金定額付費。官司數目龐大，若要倚靠義務服務，絕大部分被告人會十分徬徨。近期不少審迄案件，當事人不服上訴，若申請法援被拒，也可考慮向基金申請資助。律師收費水平高低、法援分擔費支援應否有上限及上限為何，永遠沒有完美答案，信託人經常審視，務求公道合理，能夠向公眾交代，維持基金的公信力。

另一項基金十分重視的支援是還押在囚物資，還押者未審先失去自由，稍可紓緩唯有提供私飯和日用物資，上月開支70多萬元，是省不掉的。大拘捕少了，借出保釋金也回落。大家可以看到在基金「其他收入」一項的「退還款項」部分正來自審結後法庭退還保釋金予當事人，當事人還給基金的款項。種種細節，請參閱臉書及網頁上的財務報告和工作報告，解釋大家的捐款用在哪裏。基金仝人報答市民的唯一方法，就是認真負責一切事務，做好風險管理，一天有市民支持，能做下去也會做下去。