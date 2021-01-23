這幾年，每逢社會發生不可思議的真人真事，年輕可以是罪，眼神可以是大殺傷力武器，負責廉潔的人不喜歡洗澡，負責紀律的人偷鮑魚，負責審案的說拿刀斬人是情操高尚，負責防疫的叫人不准戴口罩（戴咗都要除番佢），都會聽見周遭響遍此起彼落的懷疑人生：你話點教細路吖。

自從某天晚上，有一輛開往元朗的恐怖列車，令很多香港人經歷白色恐怖襲擊，太多家長都說「從嗰日起，我真係唔識教小朋友嘞」。

這種說法和態度，錯，極錯，大錯特錯。

好牌爛牌，都要打好佢，係咪？社會正常你先識教，社會異常你就唔識教，咪好易做？

瘟疫瘟了快一年，已經再清楚不過，世界，不是關於正常、異常、或者反常，是關於：無常。如果丁蟹上庭為自己辯護要「打感動！」，教孩子無論邦有道還是無道，人生在世就要「教無常」。

此時不教，更待何時。幸福沒有必然，正義、自由、法治、誠信、廉潔、奉公，本來有，都可以變冇，亂世，才是教小孩的最好時機，更加特別要非一般盡心去循循善誘。

利君雅「花式被炒事件」，是個大好機會，教小朋友什麼叫合約精神、什麼叫無良僱主。說好的，不履行，又沒有合理原因，叫做什麼？

工作做妥、試用期完成，因為被投訴，延長試用期，不行嗎？當然行。重點得一個，投訴成不成立，合不合理？如不，可以不理。有理冇理都理，就算有商榷餘地，但約滿酬金扣起，又無合理原因是什麼玩法，算不算剋扣工資？有權者的面目，無權者的腰骨，都是一課。

總覺得社會引出了萬惡，也必存在着萬善。

如果說「生子當如孫仲謀」，每次看見周梓樂的爸爸都令人感到「為父當如周德明」。由喪子之傷、死因庭之苦、到最後判決之恨，他的父親身影太高大。

一路走來，愛之深、痛之徹，「我可以同個仔講已經盡晒力，真相仲差少少……」他哽咽，我淚下。堅強的他，風塵僕僕，裁決之後，誠心尊重陪審團決定，多謝大家的努力和各界的關心，仍強希望有生之年，可見到真相。說真相可以不是被害，可以是意外。他要的是求真，不是求陰謀。一個父親，為人父母，可以做、可以求的，如此而已。他彷彿為我們抗衡了一下陳彥霖媽媽的離奇冷漠，讓很多年輕人知道，世上是有真心愛孩子的父母，香港的社會，未至於都是放棄年輕人的上一代，未至於那麼糟。

再看17歲義務急救員曾朗軒從周爸爸身上，學懂堅強，讀懂深如萬重山的父愛，也是亂世殘雲那條銀色的邊。看到躺在血泊中的梓樂，年輕的救護員在重傷前的無力感和創傷後遺之大可以想像，這個孩子，道出自己常被「愧疚」糾纏。其實是想着逝者之悲，和他父母的斷腸。都因為他人設想，他痛苦的一課，叫同理心，難能可貴。

當硬淨的周爸爸，頂住排山輿情之餘，甚至反過來，溫柔的安慰這個比自己親兒年輕好幾年的孩子，曾朗軒頂唔順那份關懷，我都頂唔順。如果身邊有孩子，這種兩個陌生人之間的一課，是動人的慈悲善良，可以照亮整個維多利亞港。

香港還有個七十多歲，名成利就，可以享兒孫福，可以把社會崩壞，乖乖旁觀樂得安寧，至少不必未審先囚，賠上自由的傳媒老闆。但他walk the walk，bear the wok，不閃不避，陪香港承擔也承受危城的命運。這，不又是可貴的人格一課？

想教仔教女容易，從來像錢鍾書的《讀伊索寓言》：「全看我們成年人在造成什麼一個世界、什麼一個社會，給小孩子長大了來過活。」

社會乾淨企理，文明公義善良，合倫理法治，係人都識教。孩子有壞心術，狐狸騙烏鴉嘴裏的肉，不會同情被騙的烏鴉，反會羡慕善騙的狐狸，就像某國孩子長大了志願是做貪官一樣。

是非的分辨、善惡的果報，是否像寓言世界一樣公平清楚？如果不是，就用現實例子，教好小朋友如何面對、如何理解、如何修身。想易教，就要把壞了的世界修好，不管多費時費力，我想，沒有第二個辦法。

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