一位電視導演借錢給前上司經理，十多年來陸陸續續借出了十幾萬，至今有借無還，於是報警，還呼籲其他債主也這樣做，看到這裏不由得笑出聲來，警察能管得上這種債務糾紛嗎？今時今日的差人，早已忙着瞄準年輕人的口罩、衣服顏色，忙着查揹包中有那些可疑物件去了，誰有閒功夫來替你追債？況且借錢給上司，司馬昭之心誰不知？

借錢給人，從年輕到老，經驗之談是既然借出去了就別希望對方有歸還的一天，幾十年前，曾借出過一個月糧給人應急，後來才知那人原來被炒了魷魚返鄉不再回來，可氣的是後來他回訪影城，人人皆有手信，唯獨他的債主連一包牛肉乾也欠奉，當時臉皮薄，討債的話更說不出口。 退休後一位長輩來開口借的是六位數字說是要治病；本想問他，你和金大俠有賓主之誼又是老友；怎會向我開口？但又因臉皮薄，就借吧，這一筆賬到他往生去見上帝前也未曾有過片言隻語交代。

當時的想法是這人找到我必定已是最後一線希望了，一個不字怎說得出口？一來眾所周知我絕非大把之人，更從無水喉罩住；本不屬於理想借貸之主，朋友雖有通財之義，但為了好心借錢給人而傷彼此和氣的例子太多，不是不肯還就是若無其事扮失憶，奈何不得。

在不同的人生階段，都有過不可不借出的銀子，到頭來這些都變成了壞賬，比起往事更追不得更不可追。可堪告慰的是既使在最難過的歲月，也從未向任何人開過口，至於那些不知流落何方的欠債人呀，望上天垂憐，一筆勾銷後不再拖不再欠，也都能自給自足一身輕。