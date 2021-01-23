中文大學一個政政系助理教授李薇，在地鐵因盜用長者車票被查，非但不認錯，還大發爛渣，驚動警察到場，最後死死氣罰款了事，這也算是香港非常年月才會發生的非常事件。

此人先前曾因執路邊祭品回家加工後食用，並拍照放上網，出過一次風頭。

李薇何方神聖，本無人知，鬧了兩宗新聞後，知名度大大提高。

假假地都係一個大學教師，真的貪小便宜到這種地步，只能說心理有問題，應該及早看醫生。也有另一種可能性，便是她早年所受的革命教育根深蒂固，政府鼓勵「反潮流」，鼓勵與反動派鬥爭，這一套革命洗腦深入骨髓。來到資本主義的香港，用社會主義的神邏輯做人，一味出位張揚，搞出這麼一攤爛事。

她罵港鐵是「資本家」，顯示自己站在無產階級立場；她又說同事馬嶽李家翹違反國安法，表明自己愛國愛黨一顆紅心。但港鐵有政府股份，納稅人才是老闆，關資本家什麼事？馬嶽違反國安法，應該去國安公署告發，跑到港鐵去冒用長者卡，能維護國家安全嗎？

如此胡攪蠻纏，證明她缺乏正常人的理性。

此人思維邏輯完全混亂，不知道怎麼教書？中大是否應該調查一下，作出適當處理，不要浪費公帑，誤人子弟！

在中共社會生活裏，出位是一種登龍術。一個人得閒冇事做一點出位的事，只要政治正確，就能引起群眾關注，上級重視。政府以樹立政治典型來引導民間思想，一旦發現富於「革命精神」的出位人物，即如獲至寶，提攜重用。

文革時東北有一個中學生張鐵生，因為考試不懂答卷，索性交白卷，寫申訴信。本來是醜事，不料給毛澤東侄兒毛遠新發現了，於是把事件定性為「教育戰線兩條路線的鬥爭」，把張鐵生樹為「反潮流」標兵，大出風頭後，提拔為一家大學的黨委副書記。

出位博上位是大陸人習性，李薇忘記人在香港，只是出醜而已。