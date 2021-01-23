菲傭姐姐指指廚房水龍頭和鋅盤下的雜物櫃，在最陰暗角落：「有兩條蜈蚣！先生，是兩條纏在一起的，我不敢動牠們！」

——不是「兩條」。志健用手機電筒一照，情景似曾相識，是「一條」，蜈蚣蛻皮了，重生再發育，後面是牠的一張皮。

「太入了，你把這條弄出來吧。」

「先生，怎麼弄？」

用手？用鉗？用夾？用長棍去撩？……都不行，若果蜈蚣發惡，你就凶多吉少！且牠蛻皮後復元，更是一條好漢。

那麼深入的角落，幸好「凍殺」有根長長的幼管，給插在噴射口子上，志健瞄準蜈蚣一噴，最初牠還蠕動，瞬即變成一根冰棒，僵在急凍冰雪中一片白。

姐姐見牠不支，膽子才大了，用長鉗子箝出來攤在報紙上——扔到馬桶一沖，直出大海，功德圓滿。

志健道：「你忙善後！我自己處理好了。」

他心中有數：蜈蚣生命力頑強，或能量高，一時間凍住，也許只是假死待甦，沖出大海就必死，他把報紙包起放入膠袋，親手拎到屋苑外，揀個遠一點的垃圾桶棄之，也是放生了——一切有命數，命中注定生老病死。牠沒殺我，我不殺牠，為了心中情意結，別再誤殺。哪來如此多「梁伯」？若你夠命硬，逃到世界各處安身覓食。

其實蜈蚣雖毒，是「五毒」之一，也有貢獻：作為藥材或浸酒，可以治療跌打損傷、祛風鎮痙、消腫止痛……對人體傷病有一定作用。難道「以毒攻毒」？有人敢喝紅頭紅腳大蜈蚣浸泡的藥酒嗎？

回家時聽得街坊議論，武肺飄忽又有近百或過百宗確診了，再多10棟大廈要強制檢測，本區C座也榜上有名，殺到埋身了！不知何日會像大陸大爆發，焊門釘板封樓封區封城，有惡人守着各路口，在廣播高喊：「誰出去打死他！」還可外逃嗎？人也自身難保了，你有百足齊奔，去吧。各有各的路。

志健這晚睡穩，心安理得。

（完）