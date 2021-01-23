中國政府懲罰美國官員的名單終於出籠，蓬佩奧、班農等等，果然粒粒巨星，非同小可。但非常可惜，因為晚了一步。這班美國官員在一月二十日之後就「前」了，變了「前美國官員」，跟美國政府沒有一毛錢關係。一群猢猻放歸山林，爬樹摘果，調皮搗蛋，但你就是拿他們沒辦法，想給點「小小唔方便」都辦不到。

這就像開出兩張菜單，美國那張菜單上雖然只是青菜蘿蔔咖喱菲——咖喱菲當然也是食材——但勝在新鮮嫩口。中國開的菜單上雖然鮑魚燕窩海參齊備，但食材全部過期，長毛發霉。你當然可以將就一下，把霉點白毛刮去，然後加辣加鹹烹製，但營養價值大打折扣，只能解一時之饞，但解不了恨啊！如此菜單，看似盛宴，卻還不如青菜蘿蔔咖喱菲實惠。難怪新上台的拜登政府渾不知痛，還有點幸災樂禍。真的非常可惜。

所以，對美國佬開懲罰名單，一定要刀刀見血，一張菜單上，都是保鮮期內的名貴食材，把拜登、賀錦麗、佩洛西之流統統上榜，讓他們知道得罪中國不但有「少少唔方便」，後果還相當嚴重。務必將他們嚇得屁滾尿流，不敢搬起石頭砸自己的腳。拜登上台第二天，中國外交部的華春瑩老師就叫美國佬要把壞了的路修好，把斷了的橋架好。所以只要把拜登之流一放進中國的制裁名單，一吃驚嚇，保證他們肝膽俱裂，俯首稱臣，從錯誤的路綫回到正確道路上來，低聲下氣為中美兩國人民的友誼盛宴修路架橋。這才是真正有實效的制裁，令人熱切期盼。