大肚婆的確唔係大晒，但又真係大啲啲咁多啦。正常有教養有同理心都在路上在車廂裏狹路相遇，至少會有禮讓之心。

禮讓之餘，還要體諒。懷孕期間身心皆虛，產前產後抑鬱症不是新常識，脾氣偶爾發作一下，老公朋友路人忍讓一下，可以說，最容易受傷的女人，就是孕婦。

香港警察又有幾大呢，當然比任何市民大，只比某大大細小小咁啦。當港警遇上大肚婆孕婦，會得到什麼待遇呢？敬告全港大肚婆，為自保起見，記住戒急用忍。

防止罪行發生，是港警職責，於是時不時在土瓜灣一帶巡查，一名不幸的大肚婆被看中了，雖然說，孕婦也可以犯罪，甚至有利於用假肚子藏有攻擊性武器，例如雷射筆、士巴拿。好啦好啦，想搜查身份證罷了，你港警咪扮醫生全身搜查，五個包圍一個，當葉繼歡級數重犯好唔好？好，使唔使雙手反鎖啊，好，必須的，又使唔使送到醫院，一直由女警在旁監視，直到答應自簽擔保金，女警才在醫院的犯罪現場撤退啊。如果保釋金反映罪行有多嚴重，孕婦此案是大過她的肚子，是港幣兩百大元啊。

原來阻差辦公罪行等值三兩百大元，早知扮日本皇軍治下時期扮順民，早啲響吖，兩百蚊我豪俾你囉，唔使搞到喺醫院早產吖嘛。據該名早產孕婦自述，港警罵她「死肥婆，我唔知你咩名」，受到如此辱罵，情緒激動之下頭暈要坐地上。好啦好啦，當孕婦忽然大媽化刻意玩席地而坐好啦，正常人會好言安慰。面對孕婦情緒激動暴烈，香港警察不愧是暴警，不負以暴制暴之名，尤其帶頭大哥從雨傘開始就以暴力馳名。

好心啦，現在影片就是王道，人在做，天眼與手機在看。看見大肚婆你就罵她死肥婆，明知道該名「死肥婆」身體不適，不管真假，作個樣都要讓步啦，究竟係乜嘢心態嘅人形物體，會大大聲揶揄孕婦的肚子：「邊係呀，講咋」。

好啦好啦，你係警察，肚兜藏毒案不在少數，連真假大肚都分不清，即係無能。如果明知係真大肚，你故意侮辱一名準母親造假，即係冇品、冇血性、冇人性、冇道德、冇責任感、冇同理心，以後或以前，都冇資格為人父母。以上兩宗罪請任擇其一。

此案尚未完畢，七個多月早產嬰兒，正常人只能祝願沒任何後遺症。案情到這告一段落，本席宣判，大肚婆絕對大不過香港警察，因為一人身繫兩條命，只需要阻差辦公，就要雙手反鎖。你估大肚婆真係大啲㗎！呸呸呸。